Congo-Kinshasa: Désenclavement et connectivité des provinces,- John Banza Lunda à Kisangani pour appuyer les provinces de la Tshopo, du Maniema et du Nord-Kivu.

Répondant positivement à l'invitation des gouverneurs de la Tshopo, du Nord-Kivu et du Maniema, le Ministre des Infrastructures et Travaux publics (ITP), John Banza Lunda, est arrivé dans la ville de Kisangani, chef-lieu de la Tshopo, et s'est directement mis au travail au gouvernorat pour une réunion de concertation.

Il s'agit d'une séance de travail et d'échanges concernant la coopération interprovinciale entre les 3 provinces présentes portant sur les questions d'intérêt commun axées sur les routes qui traversent ces provinces nécessitant la mutualisation des efforts.

Tshopo, au centre des intérêts communs

Le gouverneur de la Tshopo, Paulin Lendogolia, a affirmé que la Route Nationale numéro 3 (RN3) se déverse sur la Tshopo (Ubundu), le Nord-Kivu (Walikale) et le Maniema (Lubutu). Les provinces ont travaillé ensemble, notamment en ouvrant la route Ubundu-Kisangani avec le déboisement et le rechargement systématique sur plusieurs kilomètres, mais elles ne peuvent rien faire sans le gouvernement central. La Tshopo est traversée par 3 routes nationales dont la RN4, la RN3 et la RN7 (qui permet d'arriver à Kinshasa).

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Zoom sur les attentes du Maniema

« Accepter de répondre à notre invitation est une marque de considération », a clamé Moïse Moussa, gouverneur du Maniema, concernant la présence de John Banza Lunda.

Il a ajouté que plus on travaille en synergie, plus on sera efficaces. Avec l'ouverture des routes, le Maniema en profitera davantage et cela aura un impact sur le niveau de vie des populations, qui ont besoin d'un accompagnement du gouvernement central.

Le Nord-Kivu innove mais veut plus

Le gouverneur militaire du Nord-Kivu, le Général-Major Évariste Somo, a déclaré que « Nous sommes à l'heure des projets intégrateurs au niveau régional et sous-régional comme celui devant relier Mpundwe (Ouganda) à Beni, Butembo, dans le Nord-Kivu en République Démocratique du Congo.

La matérialisation des routes interprovinciales assurera la fluidité du circuit commercial mais surtout l'intégration communautaire. « La valeur de notre défense est compromise sans route », a-t-il ajouté.

Le Nord-Kivu est en pleine construction de l'aéroport de Beni-Mavivi, de celui de Walikale et bientôt des aérodromes de Lubero et Manguredjipa, a-t-on appris. Il a salué la naissance du couloir cacaoyer Beni-Kisangani et Kindu.

Les assurances du Ministre John Banza Lunda

« J'ai été très heureux de recevoir l'invitation qui m'a été adressée par 3 de nos 26 provinces pour arriver ici et voir ensemble l'état d'avancement des travaux de construction de la route Kisangani-Ubundu, la RN4 et l'évolution de la voirie de Kisangani », a dit le Ministre des Infrastructures et Travaux publics. Il a reconnu être impressionné par l'approche concertée développée par les 3 provinces.

« Le programme national de désenclavement et connectivité du pays avec 22 800 km développera les corridors internes afin de les relier aux corridors régionaux. J'encourage les autres gouverneurs à adopter la même approche », a déclaré celui qu'on appelle le Cantonnier de la République.

Travaux concrets

Le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi veut connecter l'ensemble du pays. La RN3 va complètement être modernisée, la RN2 ira de Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental) à Bukavu (Sud-Kivu) sur 1 080 km et aujourd'hui plus de 10 km sont asphaltés avec une autoroute 2x2 bandes.

Pour les voiries de Kindu et du Nord-Kivu, 50 km sont concernés ; les études sont en phase finale, il reste la contractualisation puis le début des travaux.

Le ministre John Banza Lunda a affirmé qu'il faut que le pays profite aussi de la voie naturelle qu'est le fleuve Congo.

En présence des députés nationaux ayant effectué le déplacement et réagissant à plusieurs préoccupations, il a été porté à la connaissance de l'opinion que, concernant le pont Teturi au Nord-Kivu qui s'est écroulé, les éléments du pont, beaucoup plus modernes, sont déjà à Matadi et qu'il est question de les acheminer sur place.

Les gouverneurs ont promis de déposer un mémorandum au Ministre John Banza Lunda.