Congo-Kinshasa: Litiges entre différents groupements, Kinshasa - RDC Jacquemain Shabani renforce le processus de règlement des conflits de succession coutumière

Dans le cadre de la restauration de l'ordre et de la préservation de la paix au sein des communautés locales, la Commission consultative ad hoc chargée du règlement des conflits coutumiers dans la ville de Kinshasa poursuit ses travaux de terrain.

Après le groupement Mbu, dans la commune de Maluku, la Commission a poursuivi ses investigations dans le groupement Kimwenza Matadi Mayo, dans la commune de Mont-Ngafula, autour d'un dossier portant sur la succession coutumière.

À l'issue de deux audiences d'instruction, cinq prétendants à la succession ont été identifiés. La Commission procède à l'examen des arbres généalogiques des différentes lignées ainsi qu'à l'écoute des parties concernées, afin d'établir les faits et de déterminer les éléments pertinents permettant de traiter les causes profondes du différend, notamment celles liées à la gestion et à la vente des terres ainsi qu'au régime successoral.

À travers cette démarche, le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, SHABANI LUKOO BIHANGO Jacquemain, réaffirme son engagement en faveur de la valorisation de l'autorité coutumière, de la préservation de la paix sociale et du règlement pacifique des conflits coutumiers et fonciers qui affectent les communautés.