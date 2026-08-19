Congo-Kinshasa: Changement de dernière minute, Football - La LINAFOOT reporte le démarrage de l'Illicocash Ligue 1 et de la Ligue 2 pour la saison 2026-2027

Les amoureux du ballon rond en République Démocratique du Congo devront encore patienter avant le début des festivités. Par un communiqué officiel publié ce lundi 17 août, la Ligue Nationale de Football, LINAFOOT en sigle, a annoncé le report sine die du coup d'envoi des championnats nationaux de Ligue 1 et de Ligue 2.

Initialement prévu pour le 30 août 2026 pour l'Illicocash Ligue 1 et le 5 septembre 2026 pour la Ligue 2, le démarrage de la saison sportive 2026-2027 fait l'objet d'un réaménagement de dernière minute. Cette décision, qui impacte l'ensemble des clubs engagés, marque un tournant dans la préparation de cette nouvelle édition.

Une décision dictée par la FECOFA

Ce report n'est pas le fruit du hasard. Il fait suite à une réunion de travail stratégique tenue le 12 août dernier au siège de la Fédération Congolaise de Football Association (FECOFA). Lors de cette rencontre entre le Président de l'instance faîtière du football congolais et une délégation de la LINAFOOT, des directives claires ont été données.

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Le Président de la FECOFA a explicitement demandé de « surseoir au démarrage des compétitions ». L'objectif affiché est de permettre l'aboutissement d'un processus crucial de mise à jour, d'harmonisation et de finalisation des textes réglementaires. L'instance dirigeante souhaite ainsi garantir un « cadre normatif cohérent » pour l'organisation des championnats nationaux, afin d'éviter les litiges juridiques qui ont parfois émaillé les saisons précédentes.

Un flou sur les nouvelles dates

Si le report est acté, la LINAFOOT n'a pas encore communiqué de nouvelles dates précises pour le coup d'envoi. Le communiqué, signé par le Secrétaire National, Me Séverin WALISINGA, précise toutefois une clause de préavis : les calendriers officiels seront publiés quatorze (14) jours avant les nouvelles dates de démarrage.

Cette marge de deux semaines vise à permettre aux clubs de finaliser leurs derniers réglages logistiques et techniques une fois le nouveau calendrier connu.

Appel à la sérénité pour les clubs

Face à cette incertitude, la LINAFOOT a tenu à rassurer ses sociétaires. Elle invite les clubs à "poursuivre sereinement leurs préparatifs sportifs, administratifs et organisationnels".

Pour les états-majors des clubs, ce délai supplémentaire pourrait être perçu de deux manières : une opportunité pour parfaire la condition physique des joueurs et finaliser le mercato, ou un casse-tête budgétaire lié à la prolongation de la période de pré-saison.

En attendant la finalisation du cadre réglementaire, le football congolais retient son souffle. La publication de nouveaux calendriers sera le prochain signal fort attendu par les supporters et les investisseurs du secteur, notamment le partenaire phare Illicocash.