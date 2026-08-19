Afrique de l'Ouest: Moody's relève la note de la BIDC

19 Août 2026
Togonews (Lomé)

La Banque d'investissement et de développement de la Cédéao (BIDC), basée à Lomé, a annoncé que l'agence de notation Moody's a relevé sa note d'émetteur à long terme de B2 à B1, assortie d'une perspective stable, rapporte L'Économiste.

Selon le journal, cette décision confirme le renforcement de la situation financière de la Banque, sa résilience, ainsi que son statut grandissant d'institution de financement du développement de premier plan en Afrique de l'Ouest.

Cette amélioration de la notation constitue un signal positif pour les investisseurs et partenaires de la BIDC, dont la mission est de soutenir le développement économique et l'intégration régionale au sein de l'espace communautaire.

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