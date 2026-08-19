Togo: Un cinquième IFAD dédié à l'élevage ouvre à Avétonou

Le Togo poursuit le déploiement de ses Instituts de formation en alternance pour le développement (IFAD). À Avétonou, dans la préfecture de l'Agou, un nouvel établissement consacré aux métiers de l'élevage ouvrira ses portes à la rentrée.

Pour son démarrage, l'IFAD d'Avétonou accueillera 60 étudiants. À terme, l'établissement disposera d'une capacité de 16 classes de 30 places, lancées progressivement.

Selon l'Agence Éducation et Développement (AED), qui pilote le dispositif, cet institut sera le cinquième IFAD opérationnel sur la dizaine prévue.

« Ce nouvel établissement renforce l'offre de formation dans le secteur de l'élevage et permet de rapprocher les compétences des besoins des territoires et de leurs secteurs productifs », explique son directeur général, Dammipi Noupokou.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À l'image de l'IFAD de Barkoissi, premier institut du pays dédié à l'élevage, celui d'Avétonou préparera au Baccalauréat professionnel, avec des formations en conduite d'exploitation agricole, élevage des petits ruminants, conduite de tracteurs, élevage de volailles ou encore transformation fromagère.

Cet institut vient compléter un réseau déjà composé de quatre IFAD opérationnels : l'IFAD-Aquaculture d'Elavagnon, l'IFAD-Bâtiment d'Adidogomé (Lomé), l'IFAD-Élevage de Barkoissi et l'IFAD-Énergies renouvelables, lancé en 2024. Deux autres projets sont également en préparation : un IFAD dédié à l'aquaculture à Agoméglozou (Bas-Mono), et un autre consacré aux métiers de la logistique et des transports.

Ces instituts allient théorie et pratique en lien étroit avec les besoins du tissu économique local.