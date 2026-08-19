Togo: Quand un trajet devient un jeu d'adresse

19 Août 2026
Togonews (Lomé)

À Tokoin Gabadago, il ne suffit plus de savoir conduire, il faut désormais slalomer. L'Avenue de la Nouvelle Marche, l'une des artères vitales de Lomé, s'est transformée en véritable parcours d'obstacles, avec des trous si profonds que certains gros porteurs préfèrent carrément renoncer à s'y aventurer.

Pourtant, cette voie n'a rien d'anodin : elle relie le Boulevard des Armées au Boulevard du 13 Janvier, dessert le marché de Hanoukopé et mène jusqu'au grand marché d'Adawlato.

Bref, un axe très important pour des milliers d'usagers chaque jour, surtout aux heures de pointe, quand tout le monde tente d'éviter le même cratère en même temps.

Les riverains, eux, ne rient plus tout à fait : certains motocyclistes seraient déjà tombés dans ces trous devenus tristement célèbres du quartier.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Face à la grogne, la mairie du Golfe 4 botte en touche, dans les règles de l'art cette fois.

L"artère est bien sur son territoire, reconnaît-elle, mais sa réhabilitation relève du ministère des Travaux publics. Et la commune assure avoir déjà sonné l'alarme à plusieurs reprises. « Non seulement ils traînent à réagir, mais lorsque les techniciens passent pour effectuer des réparations, quelque temps après, la situation redevient ce qu'elle était », déplore-t-elle, résignée à voir le cycle recommencer.

Résultat : la mairie appelle désormais à une réhabilitation complète, et non plus à ces rafistolages qui ressemblent à un éternel recommencement. Les riverains, eux, espèrent juste ne plus jouer les équilibristes pour aller au marché.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.