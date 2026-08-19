Afrique: Les États-Unis sanctionnent deux autres responsables de la Cour pénale internationale

communiqué de presse

Washington — Le 18 août, le gouvernement des États-Unis a désigné deux autres responsables de la Cour pénale internationale (CPI) pour faire l'objet de sanctions en vertu d'un décret signé par le président Donald Trump en février 2025. Les personnes sanctionnées sont Tomoko Akane, présidente japonaise de la CPI, et le magistrat sénégalais Abdoulaye Seye, substitut du Procureur de la CPI.

Le 11 août, Human Rights Watch, conjointement avec l'American Friends Service Committee, le Center for Constitutional Rights et l'Open Society Institute, ont déposé une plainte devant un tribunal fédéral des États-Unis pour contester les précédentes sanctions imposées par l'administration Trump à des procureurs et juges de la CPI, à une experte des Nations Unies en matière de droits humains, ainsi qu'à trois organisations palestiniennes de défense des droits humains.

Voici ce qu'a déclaré Balkees Jarrah, directrice de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord à Human Rights Watch :

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« La décision du gouvernement des États-Unis de sanctionner deux autres responsables de la CPI n'est que le dernier exemple en date du mépris flagrant de l'administration Trump à l'égard du droit international, ainsi qu'une tentative manifeste de soustraire à la justice des responsables américains et israéliens impliqués dans des crimes graves. Les États membres de la CPI devraient condamner fermement ce recours abusif à des sanctions, et agir pour garantir que la Cour puisse poursuivre son travail essentiel en faveur des survivants des pires crimes commis dans le monde, que ce soit en Afghanistan, en Palestine, au Soudan ou en Ukraine. »