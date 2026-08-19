Congo-Kinshasa: Est du pays - Regain de tension entre l'armée congolaise et l'AFC/M23 au Nord et Sud-Kivu

Dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), les fronts se réactivent depuis quelques jours au Nord-Kivu et au Sud-Kivu. Des combats opposent l'armée congolaise (FARDC) et ses alliés à l'AFC/M23, mouvement politico-armé appuyé par le Rwanda. Les affrontements sont signalés notamment dans les territoires de Kalehe et Fizi.

Dans la nuit du 18 au 19 août, c'est une bâtisse de Fizi-centre qui a été prise pour cible par une attaque de drone. Une toiture déchiquetée, des débris à même le sol... L'hôtel Mwalu, nouvellement construit, est presque en ruine. Il a été touché par un tir de drone à Fizi-centre, ville sous contrôle de l'armée congolaise (FARDC), à environ 250 kilomètres au sud de Bukavu, le chef-lieu provincial. C'était à une heure du matin. Deux civils ont été grièvement blessés. L'armée congolaise accuse l'AFC/M23 d'être à l'origine de cette attaque, évoquant deux engins explosifs largués par des drones.

La veille déjà, vers 20 heures, des habitants disaient avoir vu un drone survoler Fizi-centre. Des combats, avec tirs de mortiers de 120 millimètres et présence de drones, sont également signalés sur l'axe de Minembwe, à Nyaruhinga et Mukoko.

Escalade verbale entre la RDC et l'AFC/M23

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Un autre foyer de tension est le territoire de Kalehe, toujours au Sud-Kivu. De nouveaux affrontements entre les FARDC et les combattants de l'AFC-M23 y ont été signalés il y a trois jours, dans plusieurs zones, notamment à Katare, Tushunguti, Nyamugari et Kivoka. Tout cela intervient dans un contexte de paralysie du mécanisme de suivi du cessez-le-feu, et d'escalade verbale entre Kinshasa et l'AFC/M23.

Le coordonnateur de l'AFC-M23, Corneille Nangaa, a affirmé cette semaine vouloir « stabiliser le contrôle » de Minembwe, non pas depuis Minembwe seul, mais depuis Goma et Bukavu, ainsi que depuis Fizi-Baraka, Uvira, Kalemie et Lubumbashi.