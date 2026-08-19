Soudan: Entre violences et inondations, plus de 200.000 nouveaux déplacés au Kordofan

La crise humanitaire s'aggrave au Soudan, où l'intensification des combats et les inondations provoquent de nouveaux déplacements. Dans la région du Kordofan, plus de 200.000 personnes ont été déplacées depuis la fin de 2025, a alerté mercredi une agence de l'ONU. Et la fermeture de la mer Rouge et du détroit d'Ormuz menace encore davantage l'accès à l'aide humanitaire.

Selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), les combats continuent de provoquer des déplacements massifs dans plusieurs régions du Soudan. Dans le Kordofan du Nord, les affrontements à Um Arada, au sud-ouest d'El Obeid, ont déplacé plus de 4.200 personnes le week-end dernier.

Dans le Nil Bleu, les violences autour de Geissan ont entraîné le déplacement de 7.800 personnes, certaines ayant fui vers l'Éthiopie. Au Darfour-Ouest, près de 18.000 personnes ont également été déplacées durant la première quinzaine d'août. Le conflit, déjà dévastateur, se double désormais de catastrophes climatiques et de nouvelles menaces sur les secours.

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« Les signaux d'alarme sont impossibles à ignorer. À travers tout le Soudan, des familles fuient la violence, perdent l'accès à l'eau, à l'électricité et aux soins de santé, et font maintenant face au fardeau supplémentaire d'inondations dévastatrices. Sans action urgente pour protéger les civils et rétablir les services essentiels, la souffrance ne fera que s'aggraver », a déclaré dans un communiqué la Directrice générale de l'OIM, Amy Pope.

Plus de 11 millions de déplacés de force

Même si un « nombre significatif » de personnes retournent dans la capitale Khartoum, ce pays d'Afrique de l'Est compte 11,3 millions de personnes déplacées de force depuis avril 2023, dont 6,5 millions à l'intérieur du pays et 4,6 millions dans les pays voisins, selon le dernier décompte du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR).

Dans d'autres parties du pays, l'escalade du conflit, les attaques répétées contre les infrastructures et les inondations saisonnières dévastatrices aggravent les besoins humanitaires et poussent les familles au-delà de leurs limites.

Selon l'OIM, de fortes pluies à Tawila, au Darfour du Nord, ont détruit ou endommagé près de 1.350 habitations la semaine dernière, déplaçant plus de 1.000 familles, tandis que des inondations supplémentaires à Kabkabiya et Shangil Tobaya ont contraint des dizaines de familles à rejoindre des abris d'urgence.

Dans le Kordofan du Nord, l'intensification des combats et des frappes de drones sur le principal transformateur électrique d'El Obeid a provoqué de longues coupures de courant, perturbant le pompage de l'eau, les établissements de santé et les télécommunications.

« Le Soudan est l'une des plus grandes crises de déplacement au monde. L'impact combiné du conflit, des dommages aux infrastructures et des inondations pousse des milliers de familles au-delà de leurs limites », a ajouté Mme Pope.

Ces derniers développements interviennent alors que l'accès humanitaire est encore perturbé par des retards dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, notamment via la mer Rouge et le détroit d'Ormuz, accentuant la pression sur une réponse déjà fragile.

1,2 milliard de dollars reçus

Malgré l'insécurité, l'ONU et ses partenaires humanitaires continuent d'apporter leur aide aux personnes dans le besoin. Dans toute la région du Darfour, le Programme alimentaire mondial (PAM) a fourni une aide alimentaire à environ 2,3 millions de personnes le mois dernier.

De son côté, l'OIM intensifie sa réponse. Au cours des 72 dernières heures, l'agence onusienne a livré 1.750 tonnes de fournitures humanitaires, dont 17.750 kits d'hygiène et 850 tentes, ayant déjà permis d'aider directement plus de 110.000 personnes dans les zones où les besoins sont les plus aigus. Ce chiffre dépassera 400.000 dans les prochains jours.

« L'OIM est déterminée à fournir une aide vitale, mais un soutien urgent est nécessaire pour maintenir les opérations d'abri et les chaînes d'approvisionnement humanitaire avant que la situation ne se détériore davantage », a insisté Mme Pope, qui appelle à un soutien accru pour garantir la poursuite de l'aide humanitaire aux millions de personnes affectées à travers le Soudan.

A noter que l'ensemble de l'appel humanitaire de l'ONU lancé cette année pour le Soudan n'est financé qu'à hauteur d'environ 41 %, avec 1,2 milliard de dollars reçus sur les 2,9 milliards nécessaires.