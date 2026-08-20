Congo-Kinshasa: Le désarmement des FDLR, nouveau test pour la paix

Kinshasa s'engage à neutraliser une faction des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) : derrière les encouragements internationaux, l'urgence est désormais de passer du protocole aux actes.

La signature d'un protocole de désarmement, de démobilisation et de cantonnement par une faction des FDLR-Foca constitue une étape importante dans la recherche d'une solution au conflit qui déchire l'Est de la République démocratique du Congo. Mais elle ne constitue pas encore une victoire. Pour le Groupe de contact international (ICG) sur les Grands Lacs, le véritable enjeu commence maintenant : transformer l'engagement politique en neutralisation effective.

Présidé par la France, l'ICG réunit notamment le Royaume-Uni, la Belgique, le Canada, le Danemark, l'Union européenne, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, la Suisse et les États-Unis. Dans son communiqué, le groupe salue l'accord annoncé le 28 juillet par Kinshasa, tout en appelant les autorités congolaises à élaborer rapidement un plan opérationnel et un calendrier réaliste. Le message est clair : un protocole signé ne désarme personne.

Kinshasa face à ses responsabilités

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L'ICG demande à la RDC de préciser les mécanismes de lutte contre l'impunité prévus dans le protocole et de travailler avec la Monusco, considérée comme un partenaire essentiel de sa mise en oeuvre. Cette exigence est loin d'être secondaire. Le dossier des FDLR est au coeur des tensions régionales depuis des années. Pour Kigali, la présence de ces groupes armés à proximité de sa frontière constitue une menace sécuritaire majeure.

Pour Kinshasa, leur neutralisation s'inscrit désormais dans un processus diplomatique beaucoup plus large, associant les accords de Washington, le cadre de Doha et les médiations africaines. La réussite du désarmement pourrait donc contribuer à réduire l'un des principaux arguments sécuritaires invoqués dans la crise entre la RDC et le Rwanda. Mais l'échec du processus produirait l'effet inverse.

Le point le plus sensible : les alliances militaires

L'ICG formule, d'ailleurs, un avertissement particulièrement ferme : toute colocalisation ou collaboration opérationnelle avec des éléments des FDLR serait incompatible avec les engagements pris dans le cadre des accords de Washington. Cette phrase résume l'un des principaux enjeux du processus. La paix dans l'Est congolais ne pourra être crédible que si les groupes armés cessent d'être utilisés comme instruments militaires ou politiques. Le désarmement des FDLR doit donc être réel, vérifiable et accompagné d'un mécanisme permettant de contrôler le cantonnement, l'identification des combattants, leur démobilisation et leur réintégration. Autrement dit, la question n'est plus seulement de savoir qui signe, mais qui contrôle l'application de ce qui est signé.

Washington, Doha et l'épreuve de la confiance

L'ICG inscrit cette nouvelle étape dans une architecture diplomatique plus large. Le groupe rappelle les engagements pris dans les accords de Washington entre Kinshasa et Kigali, ainsi que dans le cadre de Doha entre Kinshasa et l'AFC/M23. L'accord d'échange de prisonniers entre la RDC et l'AFC/M23 est également salué comme une mesure de confiance.

Le transfert de personnes libérées, facilité par le Comité international de la Croix Rouge, constitue, selon l'ICG, un pas dans la bonne direction. Ces gestes peuvent sembler limités face à l'ampleur du conflit. Ils sont pourtant essentiels : la paix commence souvent par des mécanismes permettant aux adversaires de vérifier que l'autre respecte effectivement sa parole.

Une paix qui doit d'abord protéger les civils

L'ICG rappelle enfin une priorité qui ne peut être reléguée au second plan : la protection de la population civile. Les parties sont appelées à respecter le droit international humanitaire, les résolutions 2773 et 2808 du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. L'accès humanitaire doit également être « plein, sûr et sans entrave ».

Le défi est donc immense. Désarmer les FDLR. Vérifier le retrait des forces. Rompre avec les alliances armées. Restaurer la confiance entre Kinshasa et Kigali. Protéger les civils. La signature du protocole ouvre une fenêtre diplomatique. Mais cette fenêtre peut rapidement se refermer si les engagements restent sans calendrier, sans mécanisme de contrôle et sans volonté politique. Dans les Grands Lacs, la paix ne manque pas de textes. Elle manque surtout de mise en oeuvre.