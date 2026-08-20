Addis Ababa — L'ambassadeur de Chine en Éthiopie, Chen Hai, a décrit l'Éthiopie comme l'un des pays les plus dynamiques d'Afrique sur le plan économique, soulignant que ce pays n'a cessé de faciliter l'accès aux investissements étrangers et de promouvoir activement la diversification de ses exportations.

'exprimant lors de la session éthiopienne intitulée « Un grand marché pour tous : exporter vers la Chine », qui s'est tenue aujourd'hui à Addis-Abeba, l'ambassadeur a déclaré que la Chine était le premier partenaire commercial de l'Éthiopie et une source majeure d'investissements.

« La Chine n'a cessé d'ouvrir son marché à l'Éthiopie en accordant un traitement tarifaire nul et en mettant en place une série de mesures de facilitation des échanges afin de transformer ses accords de réduction fiscale en faveur de l'Éthiopie en résultats concrets, accessibles et bénéfiques », a-t-il souligné.

Selon l'ambassadeur, ces politiques aident les petites et moyennes entreprises éthiopiennes à réduire les coûts d'accès au marché et permettent à davantage de produits éthiopiens de pénétrer le marché chinois.

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Il a en outre précisé que ces mesures contribuent au développement équilibré du commerce bilatéral et encouragent les investisseurs chinois et autres investisseurs internationaux à accroître leurs investissements dans les secteurs compétitifs de l'Éthiopie.

Renforcer la compétitivité et la réputation des produits éthiopiens, leur permettre d'être plus compétitifs sur les marchés mondiaux et soutenir la modernisation agricole et l'industrialisation de l'Éthiopie font également partie des priorités, a souligné l'ambassadeur Hai.

La Chine et l'Éthiopie ont également maintenu une coordination et une coopération économiques et commerciales multilatérales efficaces, promouvant conjointement ce qu'il a qualifié de véritable multilatéralisme.

L'ambassadeur a souligné le soutien de la Chine à l'adhésion de l'Éthiopie au groupe des BRICS et a déclaré que la Chine avait mené à bien les négociations bilatérales concernant l'adhésion de l'Éthiopie à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ce qui, selon lui, aiderait l'Éthiopie à s'intégrer davantage dans le système économique mondial.

L'année dernière, la Chine a lancé une série d'activités sous les thèmes « Partager le grand marché » et « Exporter vers la Chine », visant à créer une marque nationale de promotion des importations et à rendre le vaste marché de consommation chinois plus accessible aux pays du monde entier, a expliqué l'ambassadeur.

Cette initiative reflète les efforts de la Chine pour approfondir son ouverture, accroître ses importations et promouvoir une croissance commerciale plus équilibrée, a-t-il ajouté.

« La session éthiopienne d'aujourd'hui témoigne de l'importance que la Chine accorde aux relations bilatérales, de sa confiance dans le potentiel de croissance économique de l'Éthiopie et de notre coopération économique et commerciale bilatérale », a déclaré l'ambassadeur.

Il a réaffirmé la volonté de la Chine de renforcer l'alignement des politiques et la coopération industrielle avec l'Éthiopie, d'exploiter davantage le potentiel du commerce bilatéral et de construire conjointement un partenariat plus étroit en matière de chaîne d'approvisionnement.