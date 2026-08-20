Togo: Restauration forestière - Plus de 100 organisations soutenues par la FAO

20 Août 2026
Togonews (Lomé)

Entre 2019 et 2026, la FAO aura investi plus de 4,65 millions de dollars dans le programme Mécanisme Forêts et Paysan (FFF).

Un appui financier qui a permis d'accorder des subventions directes à plus de 100 organisations de producteurs forestiers et agricoles à travers le pays.

Rien qu'en 2025, ce sont 11 accords de subventions directes et 4 protocoles d'accord qui ont été signés avec des organisations de producteurs et des partenaires. « L'objectif est d'intensifier les initiatives de restauration forestière au profit des communautés locales », explique Mphumuzi Sukati, représentant par intérim de la FAO au Togo.

L'initiative a surtout misé sur le renforcement des capacités des organisations de producteurs, leur implication dans les processus de gouvernance forestière, ainsi que le développement d'activités génératrices de revenus.

C'est justement pour faire le bilan de ces sept années d'engagement qu'une concertation s'est ouverte à Lomé, réunissant les acteurs du programme autour des résultats obtenus et des difficultés rencontrées.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.