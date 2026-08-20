Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone 20 août 2026

revue de presse

Liberia : L’ex-vice présidente Taylor inculpée pour trafic de drogue

L’ancienne vice-présidente du Liberia, Jewel Howard Taylor, a été inculpée mercredi dans le cadre d’une enquête portant sur un présumé « réseau international de trafic de stupéfiants » opérant au Liberia et à l’étranger, a annoncé le gouvernement.

Cette inculpation intervient alors que les autorités libériennes ont intensifié leur lutte contre le trafic de drogue, après la saisie record de près de quatre tonnes de cocaïne, la plus importante jamais réalisée dans le pays.

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Trois autres personnes, dont deux ressortissants croates et un Ukrainien, ont également été inculpées dans cette affaire et sont recherchées, selon un communiqué du ministère de la Justice publié mercredi. [Source Africanews]

Le bilan du glissement de terrain dans une mine d’or s’alourdit à au moins 100 morts en Centrafrique

Le bilan de l’effondrement d’une mine d’or artisanale dans l’ouest de la Centrafrique s’est alourdi à au moins 100 morts, selon plusieurs sources locales. L’accident, survenu mardi à Zamboyé, près de la frontière avec le Cameroun, a également fait de nombreux blessés, tandis que les recherches se poursuivaient mercredi.

Plusieurs sources locales ont fait état d'une centaine de morts et nombreux blessés dans cet accident qui s'est produit mardi 18 août dans la mine d'or artisanale de Zamboyé, à environ 50 km de la ville centrafricaine de Baboua.

"A ce stade, il nous est difficile d'établir un bilan formel", a admis le député de Baboua, Laurent Ngon Baba, interrogé par l'AFP ce mercredi. Au moins quatre ressortissants camerounais ont perdu la vie dans l'accident, selon le média public Cameroon Tribune. [Source Africa Radio]

Zambie : Un député d’opposition tué lors d’un raid policier

Le décès du parlementaire zambien Mutotwe Kafwaya, tué lors d’une intervention menée par les forces de sécurité, a été confirmé par la police nationale. Ancien ministre et député d’opposition, il figurait parmi les personnalités les plus en vue du Patriotic Front (PF), formation qui a dirigé la Zambie jusqu’à sa défaite face à l’United Party for National Development (UPND) d’Hakainde Hichilema en 2021. L’annonce a provoqué une onde de choc à Lusaka et au sein de la classe politique.

Les circonstances exactes de l’opération demeurent floues. Les autorités évoquent un raid ciblé, sans détailler à ce stade les motifs précis de l’intervention ni les conditions dans lesquelles le parlementaire a trouvé la mort. Cette zone grise nourrit déjà les interrogations d’une opposition qui dénonce, depuis plusieurs mois, une utilisation extensive de l’appareil sécuritaire contre ses cadres. [Source Africtelegraph]

Guinée : Abdourahmane Bella Bah condamné à un mois de prison ferme

L’activiste, connu pour ses prises de position critiques sur les réseaux sociaux, était accusé d’avoir tenu des propos injurieux et diffamatoires à l’encontre du premier imam de la Grande Mosquée de Conakry.

Abdourahmane Bella Bah a été condamné mercredi 19 août par un tribunal de Conakry à six mois de prison, dont cinq mois avec sursis, pour « injures et diffamation » à l’encontre de l’imam de la Grande mosquée de Conakry.

L’enseignant, activiste et ancien membre du Front national de défense de la Constitution (FNDC), a aussi été condamné à une amende de 40 millions de francs guinéens (environ 4 000 euros) par le tribunal de première instance de Dixinn, à Conakry, pour « injures et diffamation par le biais d’un système informatique. » [Source Jeune Afrique]

RDC : Le désarmement des FDLR, nouveau test pour la paix

Kinshasa s’engage à neutraliser une faction des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) : derrière les encouragements internationaux, l’urgence est désormais de passer du protocole aux actes.

La signature d’un protocole de désarmement, de démobilisation et de cantonnement par une faction des FDLR-Foca constitue une étape importante dans la recherche d’une solution au conflit qui déchire l’Est de la République démocratique du Congo. Mais elle ne constitue pas encore une victoire. Pour le Groupe de contact international (ICG) sur les Grands Lacs, le véritable enjeu commence maintenant : transformer l’engagement politique en neutralisation effective. Présidé par la France, l’ICG réunit notamment le Royaume-Uni, la Belgique, le Canada, le Danemark, l’Union européenne, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, la Suisse et les États-Unis.

Dans son communiqué, le groupe salue l’accord annoncé le 28 juillet par Kinshasa, tout en appelant les autorités congolaises à élaborer rapidement un plan opérationnel et un calendrier réaliste. Le message est clair : un protocole signé ne désarme personne. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Frontières : L’UA adopte l’Abidjan Border Forum 2026

Les jalons de la troisième édition de l’Abidjan Border Forum (ABF) sont désormais officiellement posés. Réunis au siège de l’Union africaine (UA), à Addis-Abeba du 17 au 19 août 2026, le Commissariat général, le Comité scientifique, l’équipe projet du forum et la Commission de l’UA ont finalisé et adopté l’ensemble des bases scientifiques et organisationnelles de ce rendez-vous d’envergure continentale.

Cette session de travail stratégique de trois jours au siège de l’Union africaine (UA), qui a regroupé les parties prenantes autour de l’Abidjan Border Forum (ABF), a permis de valider la note conceptuelle, de structurer les différents panels et d’identifier les experts et modérateurs qui animeront les débats de cette 3e édition.

Les organisateurs ont également défini la feuille de route menant jusqu’au forum d’Abidjan, qui se tiendra du 20 au 22 octobre 2026 autour du thème central : « Les peuples aux frontières : culture, intégration et sécurité », une ambition continentale réaffirmée. [Source Apanews]

Tanzanie : La suspension de Mwanahalisi ravive les inquiétudes sur la liberté de la presse

En Tanzanie, le gouvernement a suspendu pour six mois l’hebdomadaire Mwanahalisi, lui reprochant plusieurs violations de la législation sur les médias. La décision, effective immédiatement, concerne aussi bien la version papier que l’édition numérique du journal.

En Tanzanie, l’hebdomadaire Mwanahalisi fait l’objet d’une suspension pour six mois. La sanction survient après la publication, dans l’édition du 6 au 12 août, d’un article particulièrement sensible. Le journal affirmait que le Vice-président, Emmanuel Nchimbi, refusait de démissionner malgré des pressions exercées au sein du parti au pouvoir, le Chama Cha Mapinduzi (CCM). Selon Mwanahalisi, des désaccords opposaient également le Vice-président à la Présidente Samia Suluhu Hassan. [Source Afrik.com]

Bénin : Fin de peine pour le cyberactiviste Steve Amoussou, alias « Frère Hounvi »

Fin de privation de liberté pour Steve Amoussou. Le cyberactiviste béninois a fini de purger sa peine ce jeudi 20 août 2026.

Selon les informations rapportées par Bip Radio. Il a achevé sa condamnation à deux ans de prison ferme prononcée par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

L’affaire avait suscité une vive émotion et de nombreuses réactions lors de son déclenchement en août 2024. Interpellé le 12 août 2024 à Lomé, au Togo, dans des conditions controversées, Steve Amoussou avait été ramené au Bénin avant d’être présenté au procureur spécial de la CRIET. Il avait ensuite été placé sous mandat de dépôt le 20 août 2024. [Source Bénin Web TV]

La Guinée équatoriale désignée pour accueillir les Jeux africains de plage 2027

La Guinée équatoriale organisera l’édition 2027 des Jeux africains de plage, qui se tiendra à Riaba, sur l’île de Bioko. L’attribution a été officialisée à la faveur d’un accord signé mercredi à Malabo entre le Comité olympique de Guinée équatoriale (COGE) et l’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA).

Le document a été signé par le président du COGE, Alejandro Martín Owono Evuna, et le premier vice-président de l’ACNOA, João Manuel da Costa Alegre Afonso. Selon les médias locaux, cet accord fixe le cadre organisationnel et logistique nécessaire à la préparation et au bon déroulement de cette compétition continentale. [Source lebrief.ma]

Le smartphone, nouveau défi de la connectivité satellitaire en Afrique

La technologie satellitaire est de plus en plus plébiscitée pour réduire la fracture numérique en Afrique. Au-delà des différentes approches, l’adoption des services dépend largement de la capacité des populations à y accéder.

Airtel Africa a annoncé, vendredi 14 août, le lancement commercial de « Starlink Mobile » en RDC. Le service permet aux abonnés disposant d’un smartphone compatible de se connecter directement aux satellites Starlink dans les zones dépourvues de couverture mobile terrestre, sans équipement satellitaire supplémentaire. [Source Agence Ecofin]