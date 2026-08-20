Congo-Brazzaville: Vient de paraître - « A coeur ouvert, le témoignage du fils d'un messager » de Junior Collinet Makosso

Publié aux Editions L'Harmattan-Congo Brazzaville, « A coeur ouvert, le témoignage du fils d'un messager », le roman autobiographique de 242 pages, a été présenté et dédicacé le 18 août, en présence de plusieurs personnalités dont le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, père du jeune auteur.

Dans son récit préfacé par Appoliange Josué Mavoungou, l'auteur plonge le lecteur dans son histoire en retraçant le parcours émotionnel qui l'a mené à des crises profondes. Subdivisé en trois grandes parties et neuf chapitres, l'ouvrage aborde la complexité des relations parents-enfants et explore le poids de la pression familiale et sociale sur le jeune.

Il montre également comment les attentes et les incompréhensions au sein de la famille conditionnent l'identité des enfants. Le roman esquisse une solution à une thématique taboue en Afrique : la remise en question des rapports enfants-parents. Il est ainsi destiné aux parents afin qu'ils apprennent à mieux comprendre leurs enfants et à ces derniers pour qu'ils sachent apprécier les décisions de leurs géniteurs.

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Critique littéraire, Prince Arnie Matoko a porté son analyse sur l'héritage, les fractures de l'enfance et la quête d'identité. Selon lui, deux mots suffisent à en dire l'essentiel, le courage et la vérité, car témoigner, c'est accepter se dévoiler. « À travers cet ouvrage, l'auteur a eu cette audace-là de témoigner », a-t-il dit. Pour lui, le livre de Junior Collinet Makosso est à la croisée de la fiction, du réalisme, de l'intime, de l'anthropologie, de la sociologie, des valeurs culturelles et traditionnelles, du conflit de générations et de civilisations, ainsi que du développement personnel. Il raconte, a renchéri Prince Arnie Matoko, la vie, parce que tout le monde la porte à sa manière avec ses propres parties et ses propres chapitres.

Présentant son oeuvre littéraire, l'auteur a indiqué que le titre « A coeur ouvert, témoignage du fil d'un messager » est une inspiration de l'ouvrage « Droit de regard, témoignage d'un messager du Congo-Brazzaville », publié en 2005 par son géniteur, Anatole Collinet Makosso. « Au cours de ma rédaction, ma plus grande crainte a été mon plus grand guide. Le plus grand défi pour moi consistait à transmettre le message exact, sans laisser la place à des interprétations déviantes », a expliqué Junior Makosso, précisant que la publication de cet ouvrage illustre bien la continuité de l'héritage familial.

Un ouvrage pouvant servir aux parents et enfants

Pour lui, « À coeur ouvert » est le témoignage de toute la vulnérabilité avec laquelle il a écrit ce livre, tout en exposant, sans gêne ni censure, dans le but d'être le plus sincère et authentique possible. Junior Collinet Makosso a aussi précisé que ce livre, au départ, n'était pas destiné à être publié. Ce n'était qu'un ouvrage qu'il allait offrir à sa famille afin d'illustrer ses réflexions et son vécu émotionnel pour qu'ils puissent mieux le connaître et mieux comprendre le petit dernier de la famille. Mais, Il s'est dit par la suite que garder ces mots pour lui-même serait ingrat car, il faut aussi penser à ceux qui avaient besoin de les lire pour régler des conflits intérieurs mais aussi des conflits familiaux.

« A Coeur ouvert n'a pas pour objectif de diviser ni de prendre parti, mais bien au contraire, il s'agit d'un livre pacifique voulant instaurer une médiation entre les enfants et les parents, surtout s'agissant des parents élevés en dignité, qui pensent que leur charge professionnelle prime sur leur devoir parental et veulent que les enfants le comprennent comme tel. Il tente d'expliquer qu'en réalité, dans bon nombre de cas, les conflits qui subsistent dans les familles ne sont pas si profonds, ils sont simplement conditionnés par la perception de chacune des parties vis-à-vis de l'autre », a conclu Junior Collinet Makosso.

La présentation de cet ouvrage a été suivie des échanges autour d'un panel portant sur le thème « L'impact de l'éducation familiale sur la quête identitaire de l'enfant ». Intervenant à cette occasion, le Premier ministre a indiqué que s'il a toléré la publication de cet ouvrage qu'il considère comme un hommage, avec une telle description et des mots si durs, c'est pour sauver les parents africains. Magistrat de formation, il a rappelé que la plupart des affaires jugées au niveau du tribunal des enfants, ce sont des conflits familiaux à l'origine.

« Je suis heureux d'être le héros du livre, je n'avais jamais imaginé cela dans ma vie. En tant qu'acteur principal ou héros du livre, il me fallait accepter la perception ou le jugement qu'on a de ma personne. Il fallait l'accepter et amener les parents à l'accepter. La gestion des enfants, des crises au sein de la famille peuvent amener l'enfant à se rebeller, à se démarquer, et même à quitter la maison. Si j'ai laissé passer une telle publication et ai fait preuve d'autant de courage, c'est parce que je pensais que cela pouvait aussi servir à l'ensemble d'entre nous », a dit le chef du gouvernement.

Etudiant en baccalauréat multidisciplinaire, Junior Collinet Makosso, durant son parcours, a obtenu un certificat en sciences de l'éducation qui l'a conduit à explorer sa vie à travers « A coeur ouvert, témoignage du fils d'un messager », son premier ouvrage.