Afrique: Le pays ou la Turquie - Quelle destination coûte vraiment moins cher aux Algériens

Une comparaison des tarifs d'Air Algérie pour la fin du mois d'août donne une image plus nuancée de la concurrence entre Tunis et Istanbul. Si un tarif promotionnel de 38.800 dinars algériens est actuellement affiché pour Alger-Istanbul, il n'est pas disponible pour toutes les dates. Sur les mêmes dates, le billet vers Istanbul peut dépasser largement celui vers Tunis.

La Turquie est-elle réellement devenue une destination moins chère que la Tunisie pour les touristes algériens ? La question mérite d'être posée alors que la concurrence entre les deux destinations est particulièrement forte durant la saison estivale.

Une récente comparaison publiée le 17 août par Visa Algérie met en parallèle les tarifs proposés par Air Algérie sur les liaisons Alger-Tunis et Alger-Istanbul. Elle montre surtout que les tarifs promotionnels affichés par la compagnie ne permettent pas, à eux seuls, de conclure qu'Istanbul serait systématiquement moins chère que Tunis.

Dans sa rubrique "Offres et promotions", Air Algérie affiche actuellement la liaison Alger-Istanbul aller-retour à partir de 38.800 dinars algériens, avec des réservations possibles jusqu'au 31 août 2026 et des voyages programmés jusqu'au 27 mars 2027. Une offre confirmée par plusieurs médias algériens spécialisés.

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À première vue, ce tarif paraît particulièrement compétitif face aux prix pratiqués sur la liaison Alger-Tunis en pleine haute saison.

Mais une simulation effectuée pour un aller-retour du 20 au 27 août change sensiblement la comparaison. Le billet Alger-Tunis était affiché à plus de 65.000 dinars algériens, tandis que le même trajet vers Istanbul dépassait 95.000 dinars, le tarif promotionnel annoncé à 38.800 dinars n'étant pas disponible pour ces dates.

Autrement dit, le prix "à partir de" ne correspond pas nécessairement au prix réellement accessible au moment où le voyageur effectue sa réservation. Istanbul n'est donc pas systématiquement moins chère que Tunis.

Une autre simulation citée par le média algérien faisait apparaître un tarif à partir de 71.000 dinars algériens pour Alger-Istanbul, avec un départ le 27 août et un retour le 29 août. Ce tarif restait légèrement supérieur à celui relevé pour Alger-Tunis.

Cette comparaison doit toutefois être considérée comme une photographie des tarifs disponibles à un moment donné et pour des dates précises. Les prix des billets d'avion évoluent rapidement en fonction de la demande, des disponibilités et des conditions tarifaires.

Dans nos archives Caire - 8e salon sur l'énergie EGYPES 2025 : Fatma Thabet Chiboub expose la stratégie nationale dans le domaine des énergiesElle permet néanmoins de relativiser l'idée selon laquelle la Turquie serait devenue systématiquement moins chère que la Tunisie pour les voyageurs algériens.

La Tunisie avait elle aussi bénéficié d'une promotion estivale

La comparaison est d'autant plus intéressante qu'Air Algérie avait elle-même placé Tunis parmi ses destinations promotionnelles pour l'été 2026. En juin, la compagnie proposait Alger-Tunis à partir de 36.270 dinars algériens aller-retour, pour des voyages pouvant être effectués jusqu'au 24 octobre. Contrairement à plusieurs autres offres promotionnelles de la compagnie, ce tarif vers Tunis comprenait notamment un bagage de 23 kg en soute.

La Tunisie n'est donc pas absente de la stratégie commerciale d'Air Algérie. Le fait qu'elle ne figure pas dans la rubrique promotionnelle consultée à la mi-août ne signifie pas que la liaison soit structurellement plus chère que les destinations concurrentes.

Un marché algérien stratégique pour la Tunisie

Au-delà du prix d'un billet, l'enjeu est important pour le tourisme tunisien. Le marché algérien constitue l'un des principaux marchés émetteurs de la Tunisie, avec une clientèle particulièrement importante pour les stations balnéaires.

La dynamique touristique tunisienne reste d'ailleurs positive en 2026. Près de 5,83 millions de visiteurs ont été enregistrés au cours des sept premiers mois de l'année, soit une progression de 2,6% sur un an, selon les données communiquées par le ministère du Tourisme.

Le marché algérien conserve parallèlement un poids considérable. Selon des données communiquées par le représentant de l'ONTT en Algérie, 4,023 millions d'Algériens avaient visité la Tunisie en 2025, tandis que les arrivées algériennes au début de 2026 étaient annoncées en progression.

La question du coût du transport reste donc un élément à surveiller. Pour une destination comme la Tunisie, qui bénéficie de la proximité géographique et d'une forte fréquentation algérienne, la compétitivité du transport aérien peut compléter l'avantage des liaisons terrestres et contribuer à maintenir son attractivité face à des destinations concurrentes comme la Turquie.

En définitive, les tarifs observés à la mi-août ne permettent pas de dire que la Turquie est moins chère que la Tunisie. Ils montrent plutôt une réalité plus complexe : un tarif promotionnel très attractif peut exister sur Istanbul, mais sa disponibilité dépend des dates, tandis que Tunis peut rester compétitive sur certaines périodes. Pour le voyageur algérien, le véritable comparatif reste donc celui du prix disponible au moment de la réservation, et non celui affiché dans une offre promotionnelle "à partir de".