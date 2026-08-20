Tunisie: Lutte contre la spéculation - Le ministère du Commerce plafonne les marges bénéficiaires des eaux minérales en bouteille

Face aux hausses injustifiées des prix de vente des eaux en bouteilles durant la période estivale, la tutelle administrative impose une grille tarifaire stricte et qui entre en vigueur dès ce mercredi 19 août 2026. Et ce, pour stabiliser le pouvoir d'achat des citoyens.

Pour endiguer les dérives spéculatives constatées durant cette saison estivale, le ministère du Commerce durcit son arsenal de contrôle des prix sur les produits de grande consommation. L'administration de tutelle vient justement de publier un arrêté réglementaire exécutoire pour encadrer et de façon stricte la structure des coûts de la filière des eaux minérales industrielles.

Dès lors, à compter de ce mercredi 19 août, les marges de profit brut applicables au conditionnement plastique sont uniformément plafonnées à un taux unique de 15 % pour l'ensemble des opérateurs commerciaux. Cette directive s'impose aussi bien aux intermédiaires de la distribution de gros qu'aux commerçants de proximité opérant au détail, marquant la volonté de l'État de rationaliser les bénéfices sur un produit stratégique de première nécessité.

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Les grilles tarifaires édictées par la direction générale de la concurrence établissent des plafonds rigides indexés sur les différents volumes disponibles sur le marché, depuis le format individuel jusqu'aux bonbonnes familiales de deux litres. Selon le communiqué publié par le ministère du Commerce, les marges de bénéfice précitées s'appliquent sur les prix d'achat nets indiqués sur les factures, à condition que les prix maximaux de vente au public ne dépassent en aucun cas les niveaux suivants : 600 millimes pour la bouteille de 0,5 litre, 800 millimes pour celle de 1 litre, 850 millimes pour celle de 1,5 litre et 950 millimes pour celle de 2 litres.

Parallèlement au gel des tarifs, le ministère a souligné qu'il incombe à l'ensemble des intervenants dans le secteur de la distribution des eaux minérales de traiter via les circuits de distribution réglementés, de régulariser leurs situations fiscales, de se conformer à l'obligation de facturation, de respecter les conditions légales et les mentions obligatoires, et de présenter les factures à la première demande lors de chaque opération de contrôle au sein des locaux de vente, de stockage et des moyens de transport. Il a insisté sur le fait que toute infraction à cette décision sera constatée, poursuivie et sanctionnée conformément aux dispositions des lois et décrets en vigueur.