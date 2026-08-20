Tunisie: Commerce alimentaire - L'excédent tunisien dépasse 1 milliard de dinars, porté par l'huile d'olive

La balance commerciale alimentaire a enregistré un excédent de 1006,6 millions de dinars (MD), au cours des sept premiers mois de l'année 2026, contre un excédent de 823,8 MD durant la même période de l'année précédente, ce qui représente une hausse de 22,2%, a annoncé l'Observatoire National de l'Agriculture (ONAGRI, dans une note publiée mercredi.

Pour ce qui est du taux de couverture, il s'est stabilisé au niveau de 121,5%, à fin juillet 2026, contre 121,8%, une année auparavant.

D'après l'ONAGRI, l'excédent constaté s'explique principalement par l'augmentation des exportations de l'huile d'olive (+43,4%), et ce, malgré la hausse des importations des céréales (+20,9%).

Il importe de préciser que le prix moyen à l'exportation de l'huile d'olive a régressé de 3% à 12,47 DT/kg, par rapport à l'année précédente.

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Dans nos archives Le nouveau barème fiscal, une tempête dans un verre d'eau pour les hauts revenus et les fonctionnaires, selon Hafedh LaamouriEn ce qui concerne les prix à l'importation des produits céréaliers, ils ont baissé de 13,5% pour le blé dur, de 6% pour le blé tendre et de 3% pour le maïs, tandis que le prix de l'orge a augmenté de 3,4%.

En termes de valeur, les exportations alimentaires (lesquelles représentent 14% des exportations totales) ont enregistré une hausse de 23,4%, alors que les importations alimentaires (soit 8,4% de l'ensemble des importations du pays) ont augmenté de 23,6%.

L'Observatoire a fait savoir, en outre, que l'excédent de la balance commerciale alimentaire a contribué à compenser le déficit de la balance commerciale globale à hauteur de 6,7%.