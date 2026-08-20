Tunisie: Bardo - 48 heures de traque, des trafiquants et des fugitifs interpellés

Une série d'opérations menées au cours des dernières 48 heures par les agents de la brigade de la police judiciaire, en coordination avec le poste de la Sûreté nationale de Bardo, a conduit à l'arrestation de plusieurs personnes soupçonnées d'être impliquées dans le trafic de stupéfiants, ainsi que de quatre individus faisant l'objet de mandats de recherche.

Selon une source sécuritaire citée par Jawhara FM, lors d'une première intervention, les forces de sécurité ont saisi près de 150 comprimés d'ecstasy. Une autre opération a permis de perquisitionner le domicile d'un présumé trafiquant dans la région, où les agents ont découvert 12 sachets de cocaïne et plusieurs autres comprimés de stupéfiants, qui auraient été destinés à la distribution.

Selon la même source, ces opérations s'inscrivent dans le cadre d'une campagne visant à lutter contre les réseaux de trafic et de distribution de stupéfiants dans la région, notamment ceux ciblant les jeunes.

Quatre personnes recherchées interpellées

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les interventions sécuritaires ont également permis l'arrestation de quatre personnes faisant l'objet de mandats de recherche. Certaines sont concernées par des condamnations à des peines d'emprisonnement dépassant dix ans.

Après consultation du ministère public, il a été décidé de placer l'ensemble des personnes arrêtées en garde à vue, afin de poursuivre les investigations et de prendre les mesures judiciaires nécessaires.

Par ailleurs, quatre ressortissants d'Afrique subsaharienne ont également été placés en garde à vue après avoir, selon la même source, franchi clandestinement la frontière ouest et séjourné sur le territoire tunisien sans documents légaux.

Les enquêtes se poursuivent afin de déterminer les responsabilités des personnes interpellées et les éventuelles ramifications des réseaux ciblés par ces opérations.