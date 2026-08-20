Tunisie: Sousse - La station de dessalement de l'eau de mer entre en phase d'essais

La station de dessalement de l'eau de mer de Sousse est désormais entrée en phase d'essais, après l'achèvement de ses quatre composantes, a indiqué Moncef Amara, chef du projet de dessalement de l'eau de mer de Sousse.

Dans une déclaration à Diwan FM, il a précisé que les quatre composantes du projet sont désormais achevées. La station fait actuellement l'objet de différents essais techniques, parallèlement aux opérations de prétraitement de l'eau.

Moncef Amara a expliqué que si les résultats des essais confirment la conformité de l'eau aux normes techniques requises, le projet passera à l'étape suivante, à savoir le pompage de l'eau à l'aide de pompes à haute pression.

La station ne sera toutefois mise en exploitation effective qu'après l'achèvement de l'ensemble des essais et la vérification de sa conformité aux normes techniques en vigueur, a-t-il souligné.

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Le projet s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer les ressources en eau dans la région du Sahel et à améliorer la capacité de la région à répondre à ses besoins en eau.

L'entrée de la station en phase d'essais constitue ainsi une nouvelle étape avant sa mise en exploitation effective, laquelle reste conditionnée par la réussite des différents tests techniques et la validation de la conformité de l'eau produite aux normes en vigueur.