Afrique: Volley - La CAN messieurs délocalisée au pays - Le retour de la confiance

Une décision qui fait plaisir et qui permet de retrouver le savoir-organiser tunisien.

Ainsi donc, la Tunisie a été officiellement désignée pour accueillir le Championnat d'Afrique qui se déroulera du 7 au 28 septembre 2026 prochain.

Ce championnat était prévu à la RDCongo

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette désignation en catastrophe n'est en rien une nouveauté pour ceux qui ont vécu les plus belles années du sport tunisien, qui possédait à l'époque les meilleures installations sportives du continent et, bien entendu, une infrastructure hôtelière, routière et de communication qui pouvaient rivaliser avec les meilleurs du monde. Le fait d'ailleurs d'avoir confié à la Tunisie l'organisation, du Mondial de handball en 2005 était une preuve irréfutable de ce standing.

Pour donner une preuve supplémentaire de la capacité tunisienne d'honorer ses engagements en ce domaine, il a été d'ailleurs décidé d'avancer la date de la construction de la salle de Radès qui a fourni un meilleur cadre et ouvert bien des perspectives.

Et puis, est venue cette longue période de repli sur soi qui a coïncidé avec le réveil de bien des pays africains qui ont décidé d'investir dans cette infrastructure sportive qui leur manquait.

Le sport tunisien retrouve ses marques

L'Egypte, le Maroc, l'Algérie lancèrent de grands projets. Ces pays, une fois leurs stades et salles immenses livrés, ont tout fait pour aiguiller la majorité des éliminatoires et des phases finales où ils réussissaient à faire salles combles. Ils étaient preneurs de tout, dans toutes les disciplines sportives. Financièrement à court de moyens, il avait de lourdes dettes à payer, le sport tunisien s'est replié sur lui-même.

Il ne pouvait même plus entretenir ce qu'il a patiemment édifié. Nous connaissons la suite et cette frayeur de voir déclassé un de nos stades ou une de nos salles est encore présente.

C'est la raison pour laquelle la confiance accordée par la Confédération africaine de volleyball à la Tunisie nous comble d'aise. C'est le retour du sport tunisien dans un domaine où il a toujours excellé : l'organisation qui d'ailleurs avait des répercussions sociales, sportives et économiques. C'est pour résumer que le retour à la confiance est une occasion en or pour notre équipe nationale de volley-ball de décrocher son 12e titre continental, ce qui accentuera l'écart avec l'Égypte.

Moyens de déplacement

Reste un problème qui se pose au niveau des moyens de déplacement vers Radès. Les organisateurs devraient trouver une entente avec la Transtu pour assurer une navette. Elle existait à l'inauguration de la Cité sportive de Radès, mais a été supprimée en raison des dégâts énormes et inqualifiables qui mettaient hors d'usage les véhicules affectés. Un accord, assurera à cette joute la pleine réussite.