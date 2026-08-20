Congo-Brazzaville: Développement - La parole donnée aux jeunes filles pour bâtir le PND 2027-2031

Le lancement officiel des consultations nationales des filles congolaises en vue d'intégrer directement leurs priorités, leurs visions et leurs doléances dans l'élaboration du prochain Plan national de développement (PND) 2027-2031 s'est déroulé le 19 août, à Brazzaville.

Offrir aux jeunes filles un espace d'expression pour dessiner le Congo de demain et dénoncer les freins à leur épanouissement, tel est l'objectif des consultations nationales ouvertes à Brazzaville. Pour les autorités et les partenaires, il s'agit de garantir que le futur cadre macroéconomique et social du pays n'omette aucune frange de la population.

Porte-parole des enfants du Congo, Lucia Bouenitelamio, présidente du Parlement des enfants, a salué cette démarche inclusive. Elle a appelé les décideurs à impliquer activement la jeunesse à toutes les étapes du processus : de l'élaboration au suivi-évaluation des programmes nationaux.

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« Les filles et les garçons ne doivent pas simplement subir ; nous devons apporter la contribution de notre génération. Ce n'est pas une faveur. Nous ne demandons pas de réfléchir à la place des adultes, mais de faire entendre ce qui nous préoccupe. Ceux qui ont 10 ans aujourd'hui en auront 15 à la fin de ce PND, et les adolescents de 15 ans seront à l'université ou sur le marché du travail. Nous parlerons au nom de tous, sans distinction», a-t-elle précisé

Soutenue techniquement et financièrement par le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), cette campagne accordera une attention particulière aux filles autochtones et à celles vivant avec un handicap. Représentante résidente de l'Unicef au Congo, Mariavittoria Ballotta a rappelé qu'« un pays qui écoute attentivement ses enfants et ses adolescents se donne davantage de chances d'assurer un développement juste et inclusif ».

Ouvrant les travaux, Nadège Prisca Émilie Zoula Ikambi, directrice de cabinet de la ministre de la Promotion de la femme et de l'Intégration de la femme au développement, a souligné la portée stratégique de la démarche. « Ces rencontres constituent une étape déterminante pour traduire les aspirations des filles en actions concrètes et mesurables», a-t-elle signifié.

Organisées jusqu'à la mi-septembre, ces consultations s'étendront au-delà de la capitale. Les équipes sillonneront Pointe-Noire, le Niari, la Lékoumou, la Cuvette, la Sangha et la Likouala afin de collecter les doléances qui enrichiront la mouture finale du PND. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence de représentants des ministères de la Jeunesse, du Plan et de la Promotion de la femme.