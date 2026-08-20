Afrique: SNJT-Tunisie Telecom - Ouverture des candidatures pour le concours national sur la transformation numérique

Le Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT) et Tunisie Telecom ont annoncé l'ouverture des candidatures pour la nouvelle édition du concours national annuel récompensant les meilleurs reportages sur la transformation numérique et les technologies numériques en Tunisie. La date limite de dépôt des candidatures est le 7 septembre 2026.

Ce concours, qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat stratégique entre les deux parties, porte sur le thème « Technologies émergentes (numérique et startups) et transformation numérique en Tunisie : applications de l'intelligence artificielle, cybersécurité et gouvernance des données », selon un communiqué publié mercredi par le SNJT dans sa page officielle sur les réseaux sociaux.

Le concours vise à encourager les journalistes et reporters à dépasser la simple couverture de l'actualité technologique et à se concentrer sur les transformations technologiques en Tunisie par le biais d'enquêtes, d'analyses, de vulgarisation des informations et d'investigations, contribuant ainsi à la compréhension des nouvelles technologies, de leurs impacts, des risques et des opportunités qu'elles représentent.

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Selon le même source, les travaux participants peuvent aborder les applications de l'intelligence artificielle en Tunisie, les algorithmes, la cybersécurité et la protection des infrastructures numériques, ainsi que les politiques publiques relatives à la gouvernance des données, aux données personnelles, au cloud computing, aux services numériques, aux villes intelligentes, à l'Internet des objets et aux technologies financières, de même que l'impact des technologies numériques sur le marché, l'administration et les services publics.

Dans nos archives Tunisie : Kaïs Saïed engage des réformes pour alléger les dettes des abonnés de la STEG et de la SONEDEDans ce contexte, le concours encourage les travaux qui abordent la technologie à travers une approche de vulgarisation cherchant à expliquer l'usage de cette technologie, les acteurs qui la contrôlent, la capacité de la Tunisie à l'adopter, son impact sur l'économie, les droits, les libertés et la société, et les défis qu'elle pose à l'État, aux institutions et aux citoyens.

Les critères d'éligibilité stipulent que le travail doit avoir été produit, diffusé ou publié dans un média durant la période allant du 1er janvier et le 07 septembre 2026, et doit être rédigé en arabe, en français ou en anglais. Il ne doit pas avoir été soumis à un autre concours, et chaque participant ne peut soumettre qu'un seul travail accompagné d'un curriculum vitae. Le concours est ouvert à tous les journalistes et correspondants.

La valeur totale des prix est de 15 000 dinars, décernés par « Tunisie Telecom », et répartis sur cinq distinctions : 5 000 dinars pour le premier prix, 4 000 dinars pour le deuxième, 3 000 dinars pour le troisième, 2 000 dinars pour le quatrième et 1 000 dinars pour le cinquième.