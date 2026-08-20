Tunisie: Eaux minérales - L'approvisionnement du marché reste perturbé au pays, selon les producteurs

Les perturbations de l'approvisionnement du marché tunisien en eaux minérales conditionnées se poursuivent, mais une amélioration progressive est attendue d'ici la fin du mois d'août, parallèlement à la baisse des températures et au recul de la demande, a indiqué le président de la Chambre nationale des producteurs de boissons non alcoolisées et des eaux minérales, Lassad Mezah.

Intervenant ce mercredi sur les ondes de Diwan FM, Mezah a expliqué que les difficultés actuelles d'approvisionnement ne sont pas liées au processus de production, mais principalement aux circuits de distribution et à certaines pratiques ayant profité de la situation actuelle et de la baisse de l'offre.

Selon lui, la situation devrait progressivement s'améliorer avec la diminution des températures et, par conséquent, de la demande. Cette évolution permettra aux unités d'embouteillage de retrouver leur rythme de production habituel et de reconstituer leurs stocks stratégiques.

Pas d'importations depuis l'Algérie pour le moment

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Concernant l'éventualité d'importer des eaux minérales depuis l'Algérie afin de renforcer l'offre disponible sur le marché tunisien, le président de la Chambre a estimé qu'il n'existe actuellement pas de nécessité de recourir aux importations.

Lassad Mezah a, par ailleurs, indiqué que la Chambre coordonne avec les services de la Direction générale du commerce intérieur afin d'orienter les quantités disponibles vers les régions confrontées à des difficultés d'approvisionnement et de leur accorder la priorité.

Cette coordination vise à améliorer la répartition des produits disponibles et à répondre en priorité aux besoins des zones enregistrant les plus fortes tensions sur l'approvisionnement.

Ces déclarations interviennent alors que la demande en eaux minérales augmente fortement durant la période estivale, sous l'effet notamment des fortes températures et de l'affluence touristique, accentuant les tensions sur le marché.