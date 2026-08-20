Tunisie: Bonne nouvelle aux fonctionnaires - Reconduction des quotas d'huile d'olive à tarif préférentiel pour les amicales administratives

Le bureau exécutif du Réseau Tunisien des Amicales annonce la disponibilité de stocks d'huile d'olive complémentaires auprès de l'Office National de l'Huile. Les structures sociales de la fonction publique sont invitées à les acquérir pour approvisionner les fonctionnaires au prix encadré de 11,600.

Les services centraux de la direction de la Réseau Tunisien des Amicales viennent de diffuser une note d'information pour notifier l'ensemble de leurs structures affiliées de la disponibilité d'excédents de conditionnement. L'Office National de l'Huile maintient ouverts ses entrepôts de stockage pour livrer des cargaisons de rechange au tarif subventionné fixé précisément à 11,600 le litre. Face à cette opportunité de marché, les comités de gestion des mutuelles et des amicales sectorielles opérant au sein des ministères et des établissements publics sont invités à centraliser les demandes de leurs adhérents pour soumettre des états de commande groupés.

Cette opération de distribution à caractère social s'adosse à un cadre réglementaire rigoureux qui implique les plus hautes instances de l'exécutif national. Cette campagne de vulgarisation concrétise les termes de l'accord-cadre tripartite paraphé sous la tutelle de la Présidence du Gouvernement, en partenariat étroit avec le ministère de l'Agriculture et les structures techniques de l'office de régulation.

Les livraisons d'huile d'olive de catégorie vierge extra répondent aux directives de la circulaire gouvernementale qui sanctuarise l'accès des fonctionnaires et des salariés du secteur public à ce produit de première nécessité. Ce circuit d'approvisionnement direct permet de contourner les marges des intermédiaires commerciaux traditionnels, garantissant une traçabilité totale du produit depuis les pressoirs étatiques jusqu'au panier des ménages.

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Les amicales professionnelles doivent engager les procédures financières d'usage auprès des banques partenaires pour valider les règlements avant l'enlèvement des palettes de bouteilles consignées.

Pour l'administration, cette synergie entre les structures de solidarité interne de la fonction publique et les monopoles de régulation de l'État préfigure une généralisation des dispositifs d'achat groupé à d'autres filières agroalimentaires sous tension, indispensable pour stabiliser les marchés intérieurs en période de fortes fluctuations économiques.