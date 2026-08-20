Tunisie: Coupures d'électricité - Voici les zones concernées sur toute le pays

Face à la saturation des infrastructures sous l'effet de la canicule, la société tunisienne de l'électricité et du gaz active des délestages périodiques ce mercredi. Ces coupures tournantes auront lieu aujourd'hui, mercredi 19 août 2026, au cours de la période s'étendant entre 13h30 et 17 h, et ce, de manière intermittente, à condition que la durée de chaque coupure ne dépasse pas deux heures par zone affectée.

Pour la région du Grand Tunis, les interruptions programmées concernent les localités de Ezzahra, Hammam-Lif, El Mourouj, El Kram, Borj Cedria, Les Berges du Lac, La Goulette, Ben Arous, Megrine, Sidi Frej, Aïn Zaghouan, Ennasr, La Soukra, El Medina El Jedida, Les Jardins d'El Menzah, Borj Touil, Sanhaja, El Jedaida et La Manouba.

Pour la zone septentrionale du Cap Bon, l'alerte englobe Essomaâ, Korba, Béni Khiar, El Maâmoura, Kélibia, Hammam Ghezaz, Hammamet, Menzel Bouzelfa, Menzel Temime, Soliman, Takelsa, Nabeul, Béni Khalled et Tazarka.

Dans le gouvernorat de Zaghouan, les secteurs ciblés sont Bouachir, El Zriba, Jebel Oust, Bir Mcherga, Nadhour, Zaghouan Nord et El Fahs.

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Dans nos archives Manouba : Lancement d'un appel d'offres pour le réaménagement de la route locale n°525Pour le district de Bizerte, les coupures touchent Jorf, Mateur, Tinja, Métline, Menzel Jemil, Menzel Abderrahmane, Zouaouine, Menzel Bourguiba, Sejnane, Khetmin, Aousja, Ghar El Melh, Utique et Ghezala.

Concernant la zone du Nord-Ouest, le plan de délestage s'applique aux territoires de Ghar El Dimaou, Nefza, Gaâfour, Chemtou, Oued Meliz, Neber, Ouchtata, Errouhia, Bou Salem, Gbollat, Kalaat Khasba, Sidi Ismaïl et Makthar.

Dans les régions du Centre, l'avis de coupure concerne Rakkada, Bouhajla, Nasrallah, Menzel Mhiri, Ouled Achour, Essouheilat, Sbiba, El Ala, Enfidha, Hergla, Bouficha, la zone industrielle d'Enfidha, Hammam Sousse, Akouda, la cité universitaire, Kalâa Sghira, Jemmal, Ksar Hellal, Sayada, Zaouiet Kontoch, Bembla, M'saken, Bouhjar, Sahline, Menzel Kamel, Moknine, Chebba, Bekalta, Cherahil, Rejiche, Souassi, Kerker, Sidi Bou Ali, Kalâa Kebira, El Riadh, Khézama, Sahloul 3, Ouled Chamekh, la zone industrielle d'El Jem et Chetouine.

Pour le gouvernorat de Sfax, les restrictions visent El Amra, Tyna, Sfax Ouest, Sfax Ville, Jebiniana, El Hencha, Menzel Chaker, Sfax Sud, Sakiet Ezzit, Sakiet Eddair, Bir Ali Ben Khalifa, Mahrès et Agareb.

Enfin, pour l'ensemble de la zone Sud, le rationnement énergétique touche Tbelbou, El Menzel, Jara, Cité El Amel, El Hamma, Oudhref, El Metouia, Mareth, ainsi que les localités insulaires de Djerba comprenant Houmt Souk, Midoun, Robana, El May, Sedouikech, Aghir, Altlat, El Jorf et Sakia.

Pour les districts de Kébili et Tataouine, les secteurs touchés sont Jemna, El Nozha, Kébili Ville, Souk Lahad, Douz, El Faouar et El Kalâa, tandis que pour le secteur de Zarzis et Ben Guerdane, les coupures concernent Tataouine El Jedida, Cité El Mahragane, Cité El Nozha, Smâr, Remada, Ghomrassen, Bir Lahmar, Dehiba, et les zones de Medenine incluant El Zaouia, El Bessatine, Souihel, Zarzis Ville, Chahbania, Ben Guerdane, Ennefatia, Jalal, Cité Mars, Cité route de Gabès, Cité route de Tataouine, El Derghoulia, Cité El Nour, Béni Khedache et Bougrara.