Afrique: Des industriels indiens à Tunis pour identifier des projets communs

Les perspectives de renforcement de la coopération économique entre la Tunisie et l'Inde ont été au centre d'une rencontre tenue mercredi au siège du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie entre le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, chargé de la gestion du département de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Slah Zouari, et l'ambassadrice de l'Inde en Tunisie, Devyani Khobragade, accompagnée d'une délégation d'hommes d'affaires représentant la Confédération de l'industrie indienne (CII).

La réunion, à laquelle ont pris part la cheffe de cabinet du ministère, Afef Chachi Tayari, ainsi que plusieurs hauts responsables, a permis d'examiner les moyens de développer davantage les relations économiques bilatérales, notamment dans les secteurs de l'industrie, des technologies, de l'énergie et des énergies renouvelables.

À cette occasion, Slah Zouari a salué la qualité des relations tuniso-indiennes et a réaffirmé la volonté de la Tunisie de consolider sa coopération avec l'Inde dans des domaines à forte valeur ajoutée. Il a également souligné l'engagement des autorités à améliorer le climat des affaires, à faciliter l'investissement et à accélérer la numérisation des services administratifs afin d'offrir un environnement plus attractif aux investisseurs.

De son côté, la délégation indienne a exprimé son intérêt pour l'exploration de nouvelles opportunités de partenariat et d'investissement en Tunisie. Les représentants des entreprises participantes ont mis en avant le potentiel du marché tunisien et les perspectives de développement de projets communs susceptibles de renforcer les échanges économiques entre les deux pays.

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Dans nos archives Le nouveau barème fiscal, une tempête dans un verre d'eau pour les hauts revenus et les fonctionnaires, selon Hafedh LaamouriCette mission économique a été organisée à l'initiative de l'ambassade de l'Inde en Tunisie, en collaboration avec la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT). Elle réunit plusieurs dirigeants et représentants de grandes entreprises indiennes opérant dans des secteurs stratégiques, notamment les industries manufacturières et pharmaceutiques, les technologies de l'information, la transformation numérique, les infrastructures, les énergies renouvelables, l'ingénierie et les activités minières.

La visite s'inscrit dans une dynamique de rapprochement économique entre Tunis et New Delhi et vise à identifier de nouvelles pistes de coopération entre les acteurs économiques des deux pays.

La Confédération de l'industrie indienne (CII), l'une des principales organisations patronales du pays, regroupe près de 9 000 membres et représente plus de 300 000 entreprises industrielles. Elle dispose par ailleurs d'un réseau de bureaux dans plusieurs marchés internationaux, notamment en Australie, aux États-Unis, en Allemagne et aux Émirats arabes unis.