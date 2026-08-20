Afrique Australe: L'Afrique du Sud restitue à la Namibie plus de 80 dépouilles de l'apartheid et de la colonisation

L'Afrique du Sud a restitué à la Namibie les dépouilles de plus de 80 personnes décédées sous l'apartheid et pendant la période coloniale. Une cérémonie s'est déroulée mercredi 19 août 2026 au Cap, avant le retour des restes vers leur terre natale. Une opération souhaitée par Windhoek, capitale politique de la Namibie, qui pousse pour ce type de restitutions, à travers le monde, depuis de nombreuses années et qui s'inscrit également dans le programme de justice réparatrice récemment lancé par l'Afrique du Sud.

Parmi ces dépouilles figurent celles de deux anciens militants namibiens emprisonnés sur l'île sud-africaine de Robben Island. Festus Nehale et Simon Niilenge se battaient pour la libération de leur pays, à l'époque occupé par le régime d'apartheid de Pretoria. Morts respectivement en 1971 et 1974, ils avaient été enterrés au Cap.

L'Afrique du Sud a également restitué des restes humains conservés dans les collections du musée Iziko. Ils avaient été collectés pendant la période coloniale, à une époque où l'étude des ossements était utilisée pour tenter d'établir une prétendue hiérarchie raciale.

Un acte de « justice réparatrice »

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« C'est un acte de justice réparatrice, de dignité et de guérison », a déclaré le ministre sud-africain de la Culture lors de la cérémonie. Un acte qui, selon lui, « donne aux familles et aux communautés la possibilité d'honorer leurs ancêtres sur leur propre terre ».

Son homologue namibienne, Sanet Steenkamp, a souligné de son côté que toutes ces personnes avaient quitté leur pays « en tant que sujets d'un ordre colonial ». « Mais avec leur retour en Namibie, elles sont désormais citoyennes d'une République libre et souveraine », a-t-elle ajouté.

Festus Nehale et Simon Niilenge doivent être inhumés à nouveau mercredi prochain, à l'occasion des cérémonies du « Jour des Héros » en Namibie, qui marqueront cette année les 60 ans du début de la lutte pour l'indépendance du pays.

La Namibie réclame depuis plusieurs années le retour de dépouilles conservées à l'étranger. Des restes humains emportés pendant la période coloniale avaient notamment été restitués par l'Allemagne en 2011, 2014 et 2018.