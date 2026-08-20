Algérie: Message du président de la République à l'occasion de la Journée nationale du moudjahid

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé, mercredi, un message à la veille de la célébration de la Journée nationale du moudjahid, commémorant le double anniversaire de l'Offensive du Nord-Constantinois et de la tenue du Congrès de la Soummam (20 août 1955-1956/2026), dont voici la traduction APS :

"Au nom d'Allah, Clément, Miséricordieux,

Prière et paix sur Son Messager,

Chères citoyennes,

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Chers citoyens,

Le peuple algérien célèbre la Journée nationale du moudjahid commémorant le double anniversaire de l'Offensive du Nord-Constantinois et de la tenue du Congrès de la Soummam, pour se remémorer les hauts faits de ces hommes, moudjahidine martyrs et moudjahidine encore fidèles au serment, puisse Allah Tout-puissant leur accorder santé et longue vie, qui ont combattu avec abnégation jusqu'à la victoire. Ils ont tenu leur engagement et Allah a tenu le Sien, Lui le meilleur des soutiens.

Les enseignements tirés de cette commémoration illustrent le génie ayant inspiré la glorieuse génération de Novembre afin qu'elle préserve la flamme de la Révolution dont elle a allumé l'étincelle, qu'elle accompagne les impératifs de développement, d'expansion et de déploiement dans le cadre des objectifs fixés par la Déclaration du 1er Novembre et qu'elle fasse face aux stratagèmes des autorités coloniales, lesquelles misaient sur l'illusion de conserver l'Algérie sous le joug de l'occupation et de maintenir leur emprise sur elle, usant de tous les moyens pour empêcher le peuple algérien d'accéder à la liberté et à l'indépendance.

L'Offensive du Nord-Constantinois, sous le commandement du chahid emblématique Zighoud Youcef, a été et demeurera, par sa puissance, ses exploits, son ampleur et sa bravoure, l'incarnation des valeurs les plus nobles, sous la bannière du Front de libération nationale et de l'Armée de libération nationale, car porteuse d'enseignements historiques immenses qui demeurent un flambeau pour le présent et l'avenir, des enseignements pour tout un chacun, à savoir que l'Algérie a été et restera attachée à la cohésion et à l'unité nationale dont Allah le Tout-puissant l'a comblée.

La Journée nationale du moudjahid est également étroitement liée à la commémoration de la tenue du Congrès de la Soummam, ce congrès historique qui a tracé les contours d'un projet global visant à organiser et à structurer la Révolution, dans ses dimensions militaire, logistique et organisationnelle ainsi que dans sa dimension législative, à travers la mise en place d'institutions traduisant la signification de la Révolution dans divers domaines, notamment militaire, politique et médiatique et à la promouvoir au sein des fora internationaux.

Ce congrès historique a d'ailleurs encadré le projet révolutionnaire dans toutes ses dimensions, afin de faire face à la plus redoutable puissance coloniale de l'époque, soutenue par l'Alliance atlantique.

Chères citoyennes,

Chers citoyens,

Si le 20 août 1955 incarne une stratégie d'affrontement de la soldatesque de l'ennemi sur le terrain, le 20 août 1956 a, lui, marqué un tournant majeur en développant une stratégie multidimensionnelle qui a créé un nouveau rapport de force entre les parties engagées dans la bataille, aussi bien en termes de planification que d'organisation. Ce faisant, la Révolution de libération nationale a profondément remis en question l'équation du système colonial traditionnel, non seulement en Algérie, mais aussi pour l'ensemble des peuples opprimés à travers le monde.

De telles étapes historiques décisives nous permettent de rappeler la symbolique du moudjahid et la place éminente qu'il occupe dans la mémoire de la Nation. C'est aussi l'occasion pour nous d'évoquer avec fierté le présent de l'Algérie victorieuse, un présent incarné par la préservation de la souveraineté nationale et la consolidation de l'édification d'un Etat fort, avec ses institutions, pouvant compter sur la conscience de sa jeunesse et la cohésion de son peuple, afin que le message des martyrs et des moudjahidine demeure vivant et qu'il continue à inspirer et à hisser notre pays vers les perspectives de grandeur, de prospérité et de leadership.

En ce jour mémorable, j'appelle la génération actuelle à demeurer fidèle au message des aïeux et à s'inspirer de leurs immenses sacrifices pour poursuivre les efforts visant à faire rayonner le pays et à réaliser les aspirations de la brave génération de Novembre.

Je me recueille à la mémoire de nos valeureux martyrs, tout en adressant mes profonds sentiments de respect et de gratitude, ainsi que mes voeux de santé et de bien-être, à mes soeurs moudjahidate et à mes frères moudjahidine, à l'occasion de leur journée nationale.

Vive l'Algérie,

Gloire et éternité à nos valeureux martyrs".