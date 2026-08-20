Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a appelé, mercredi, la génération actuelle à demeurer fidèle au message des moudjahidine et des martyrs et à s'inspirer de leurs immenses sacrifices pour poursuivre les efforts visant à faire rayonner le pays et à réaliser les aspirations de la brave génération de Novembre.

Dans un message adressé à l'occasion de la Journée nationale du moudjahid, commémorant le double anniversaire de l'Offensive du Nord-Constantinois et de la tenue du Congrès de la Soummam (20 août 1955-1956), le président de la République a appelé la génération actuelle à "demeurer fidèle au message des aïeux" et à "s'inspirer de leurs immenses sacrifices pour poursuivre les efforts visant à faire rayonner le pays et à réaliser les aspirations de la brave génération de Novembre".

"De telles étapes historiques décisives nous permettent de rappeler la symbolique du moudjahid et la place éminente qu'il occupe dans la mémoire de la Nation.

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C'est aussi l'occasion pour nous d'évoquer avec fierté le présent de l'Algérie victorieuse, un présent incarné par la préservation de la souveraineté nationale et la consolidation de l'édification d'un Etat fort, avec ses institutions, pouvant compter sur la conscience de sa jeunesse et la cohésion de son peuple, afin que le message des martyrs et des moudjahidine demeure vivant et qu'il continue à inspirer et à hisser notre pays vers les perspectives de grandeur, de prospérité et de leadership", a ajouté le président de la République.

"Les enseignements tirés de cette commémoration illustrent le génie ayant inspiré la glorieuse génération de Novembre afin qu'elle préserve la flamme de la Révolution dont elle a allumé l'étincelle, qu'elle accompagne les impératifs de développement, d'expansion et de déploiement dans le cadre des objectifs fixés par la Déclaration du 1er Novembre et qu'elle fasse face aux stratagèmes des autorités coloniales, lesquelles misaient sur l'illusion de conserver l'Algérie sous le joug de l'occupation et de maintenir leur emprise sur elle, usant de tous les moyens pour empêcher le peuple algérien d'accéder à la liberté et à l'indépendance", a poursuivi le président de la République.

"Si le 20 août 1955 incarne une stratégie d'affrontement de la soldatesque de l'ennemi sur le terrain, le 20 août 1956 a, lui, marqué un tournant majeur en développant une stratégie multidimensionnelle qui a créé un nouveau rapport de force entre les parties engagées dans la bataille, aussi bien en termes de planification que d'organisation. Ce faisant, la Révolution de libération nationale a profondément remis en question l'équation du système colonial traditionnel, non seulement en Algérie, mais aussi pour l'ensemble des peuples opprimés à travers le monde", a encore affirmé le président de la République.