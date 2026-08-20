Congo-Brazzaville: Musique tradi-moderne - La reine Makoua en concert à Pointe-Noire

La détentrice du rythme Afro-Ngoliva livrera un concert live le 29 aout, à l'espace culturel FB de Voungou, dans le troisième arrondissement de Pointe-Noire. Pendant ce show, la reine Makoua émerveillera le public comme à ses habitudes, par sa qualité vocale mais également par sa prestance musicale.

La musique est un puissant vecteur d'expression d'une identité culturelle. À travers les âges, les traditions musicales ont évolué, mais elles ont toujours conservé un lien fort avec l'histoire d'un pays ou d'un département. Chaque mélodie, chaque rythme, raconte une histoire et sert de témoignage à des valeurs sociales et à des croyances partagées.

C'est ce que fait la reine Makoua qui utilise la musique pour transmettre non seulement l'héritage culturel de son département, mais également sa tradition, sa langue locale à travers des récits historiques et des valeurs ancestrales.

Dotée d'une voix puissante et unique, elle est une vraie bête de la scène. Avec elle, la voix devient la gardienne de la mémoire collective. Ses mélodies et son rythme rappellent l'histoire des aïeux.

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Dans quelques jours, les Ponténégrins vont découvrir la puissance scénique de cette artiste qui ne cesse de surprendre tout le monde. A partir de ce moment, ils deviendront non seulement spectateurs d'un magnifique spectacle traditionnel mais surtout, témoins d'un événement inoubliable.

Notons que la reine Makoua est une figure emblématique de la musique tradi-moderne, connue pour son style musical appelé Afro-Ngoli. L'artiste promet un concert magnifique, avec des performances impressionnantes et pleines d'émotions.