Congo-Brazzaville: Un atelier ouvert à Pointe-Noire sur le management et le leadership

Le lancement du programme « Les voies vers le leadership pour la transformation de la santé » a eu lieu le 19 août, à Pointe-Noire, en présence du Pr Jean-Rosaire Ibara, ministre de la Santé et de la Population.

Trente gestionnaires des hôpitaux et des départements sanitaires de la République du Congo prennent part à l'atelier organisé par le ministère de la Santé et de la Population, avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), pour contribuer au renforcement des compétences managériales et de leadership, pour la transformation durable du système national de santé. Cet atelier prévu jusqu'au 21 août vise à transformer les gestionnaires de l'OMS et des systèmes nationaux de santé en des leaders capables de conduire les équipes de santé sous leur direction vers l'atteinte des résultats.

« L'amélioration de la santé de la population repose, certes, sur la disponibilité des infrastructures, des médicaments, des équipements et du personnel qualifié. Toutefois, aucun système de santé ne peut atteindre son plein potentiel sans un leadership fort et un management efficace à tous les niveaux. Dans un contexte marqué par des défis sanitaires de plus en plus complexes, qu'il s'agisse des urgences de santé publique, dont la menace actuelle que constitue la maladie à virus Ebola évoluant en République démocratique du Congo voisine, ou qu'il s'agisse des maladies transmissibles et non transmissibles, des effets du changement climatique ou encore des contraintes économiques, les responsables sanitaires sont appelés à exercer un leadership visionnaire, capable de mobiliser les équipes, d'optimiser les ressources et de conduire les changements nécessaires », a dit le Dr Vincent Dossou Sodjinou, représentant-résident de l'OMS en République du Congo.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour le Pr Jean-Rosaire Ibara, ministre de la Santé et de la Population, « L'organisation de la présente formation revêt un caractère d'urgence absolue. En cette année 2026, nous nous trouvons à une croisée des chemins cruciale pour l'avenir sanitaire de notre Nation. Nous sommes à quelques années seulement de l'échéance fatidique de 2030 pour l'atteinte des Objectifs de développement durable (ODD). Le compte à rebours est lancé. Pour honorer nos engagements internationaux en matière de santé et de bien-être, nous n'avons plus le droit à l'approximation. Chaque décision, chaque ligne budgétaire, chaque action de terrain doit être optimisée. D'autre part, nous sommes aujourd'hui à l'aube de la planification du Plan national de développement sanitaire (PNDS) 2027-2031. Ce prochain référentiel stratégique quinquennal ne sera pas un document de plus. Il constituera la boussole opérationnelle par laquelle notre secteur va matérialiser ».

Le ministre de la Santé et de la Population a conclu:« La vision politique du chef de l'État est déclinée dans son projet de société "Accélérons la marche vers le développement". Pour accélérer cette marche, notre système de santé a un besoin immédiat et impératif de managers d'élite et de leaders compétents. Le PNDS 2027-2031 ne pourra pas être mis en oeuvre de manière efficace si, à la tête de nos structures, nous ne disposons pas de cadres capables de traduire cette ambition en résultats concrets, rapides et mesurables. L'heure n'est plus à la simple gestion de routine, mais à un leadership de transformation et de performance. Face à ces exigences temporelles, il ne suffit plus de disposer uniquement d'infrastructures, d'équipements ou de ressources financières. Notre réussite repose désormais sur l'humain. Nous devons compter sur des responsables capables de mobiliser les équipes, d'optimiser les ressources disponibles, de prendre des décisions fondées sur des données probantes et de conduire le changement avec vision et responsabilité ».

C'est lors de l'Assemblée mondiale de la Santé en 2021 que les Etats membres de l'OMS avaient adopté la résolution WHA74.16, qui les appelle à renforcer les compétences en leadership et en management dans le secteur de la santé. Cette résolution souligne que la gouvernance efficace, la planification stratégique ainsi que la gestion des ressources humaines et financières sont des leviers essentiels pour atteindre la couverture sanitaire universelle et les ODD. Bien avant cette résolution, le bureau régional de l'OMS pour l'Afrique a lancé, en 2018, le cours de leadership dénommé « Les voies vers le leadership pour la transformation de la santé en Afrique".