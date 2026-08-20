Congo-Brazzaville: Tournoi de gala de handball - Les résultats de Brazzaville et de Pointe-Noire

La Dynamique Le Réveil du handball congolais a poursuivi, dans la foulée de la célébration de l'accession du Congo à la souveraineté internationale, son programme de matches de gala.

Les 17e et 14e journées de la compétition se sont disputées le 16 août, respectivement à Brazzaville et à Pointe-Noire, avec la même ferveur et passion. Les organisateurs mettent les bouchées doubles pour maintenir les athlètes en activité et offrir davantage de temps de jeu aux différentes catégories.

La Dynamique Le Réveil du handball congolais s'appuie sur ces matches de gala pour permettre aux joueurs, notamment aux jeunes, de maintenir leur progression dans un contexte marqué par les difficultés que traverse le handball national.

A Brazzaville pour le compte de la 17e journée, Patronage et JSO ont fait jeu égal 32-32 en seniors messieurs. Lion sport a courbé l'échine devant Petro 25-30 et Avenir du rail a difficilement triomphé devant ASB 33-31. Les organisateurs ont une fois de plus montré que la relève fait partie des priorités en programmant le match CFPNT- Renaissance soldé par la victoire de la première équipe 19-17). Chez les dames, Lion sport a battu CFPNT 36-22.

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A Pointe-Noire, plus rien n'arrête NHA Sport. Pour le compte de la 14e journée, cette équipe a pris le meilleur en seniors messieurs sur Inter 19-16. Patronage a eu raison de Pèlerin 29-25 et Munisport a dominé AS Cheminots 33-22.

Chez les dames, AS Cheminots s'est imposée devant Pèlerin 36-29 et Banko sport a battu Tié-Tié sport 30-23.