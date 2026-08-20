Ile Maurice: Woomadevi Cootthen-Iyempermal nommée présidente

Woomadevi (Anshila) Cootthen-Iyempermal est la nouvelle présidente de la Local Government Service Commission (LGSC). Elle a été nommée à ce poste par le président de la République, Dharam Gokhool, le 11 juin, pour un mandat de trois ans.

Déjà membre de la commission depuis le 27 mars 2025, elle succède au Dr Sahid Maudarbocus, qui avait démissionné le 22 avril dernier.

La composition de la LGSC comprend également Soobir Sen Sewnath, Vijaye Haulder, Umeshlal Basant Rai et Anwar Hussein Furreedan. Leurs nominations ont été annoncées le 19 août 2026. Les membres de la commission sont nommés en vertu de l'article 5 de la Local Government Service Commission Act.

Après sa nomination, Woomadevi Cootthen-Iyempermal a exprimé sa reconnaissance sur sa page Facebook : «Tout d'abord, je tiens à remercier mes parents, mon Dieu, ma famille et mes amis pour tout leur soutien et leur amour. Je suis profondément honorée par cette nomination et sincèrement reconnaissante de cette distinction.»

Pour rappel, la LGSC détient notamment le pouvoir exclusif de nommer, promouvoir, sanctionner disciplinairement et révoquer les employés des collectivités locales, ainsi que d'approuver leur mise à la retraite.