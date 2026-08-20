Addis Ababa — Le ministre du Commerce et de l'Intégration régionale, Kassahun Gofe, a affirmé que le commerce d'import-export (EXIM) entre l'Éthiopie et la Chine, en pleine expansion, est à la fois un moteur et le reflet de l'évolution des liens économiques entre les deux pays.

Le ministre a tenu ces propos lors d'une intervention prononcée aujourd'hui à Addis-Abeba dans le cadre d'un événement organisé sous le thème « Un grand marché pour tous : exporter vers la Chine », session consacrée à l'Éthiopie.

Le ministre a souligné que l'amitié entre l'Éthiopie et la Chine est une alliance inébranlable forgée par la confiance mutuelle, le respect et une vision commune.

Les relations entre les deux pays ont été élevées au rang de partenariat stratégique « tout temps », démontrant ainsi le potentiel de la solidarité internationale et d'une coopération mutuellement bénéfique.

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« Au cours des dernières décennies, les investissements, la technologie et la vision industrielle de la Chine ont joué un rôle fondamental dans la construction du paysage économique moderne de l'Éthiopie, qu'il s'agisse des autoroutes à grande vitesse, des réseaux d'énergie propre, des parcs industriels de classe mondiale ou encore de l'emblématique ligne ferroviaire Addis-Abeba-Djibouti », a déclaré M. Kassahun.

Selon le ministre, les initiatives chinoises visant à offrir un accès au marché en franchise de droits aux exportations africaines ont ouvert de nouvelles perspectives aux entreprises éthiopiennes pour accéder au marché le plus dynamique du monde, avec ses 1,4 milliard de consommateurs.

« En ouvrant davantage le vaste marché chinois aux produits éthiopiens, vous répondez non seulement à la demande croissante des consommateurs chinois en produits haut de gamme, mais vous créez également une architecture commerciale résiliente, équilibrée et mutuellement bénéfique », a-t-il souligné.

Le ministre a précisé que les relations commerciales de l'Éthiopie avec la Chine se sont considérablement développées ces dernières années, les exportations et les importations reflétant l'engagement économique croissant entre les deux pays.

Au cours de l'exercice 2025/26, les exportations de l'Éthiopie vers la Chine ont atteint 369 millions de dollars américains, affichant une forte croissance annuelle moyenne au cours des cinq dernières années.

Parallèlement, les importations en provenance de Chine se sont élevées à près de 21 milliards de dollars américains, avec une croissance annuelle moyenne de 13 %, a déclaré M. Kassahun.

Il a souligné que, si l'augmentation du volume des échanges témoigne d'une activité économique dynamique, l'important déséquilibre commercial met en évidence la nécessité de prendre des mesures stratégiques pour renforcer la compétitivité des exportations éthiopiennes et diversifier son portefeuille d'exportations.

Le ministre a également souligné que l'Éthiopie menait actuellement des réformes économiques de grande envergure dans le cadre de son programme de « réforme économique locale », notamment la libéralisation de secteurs clés, la modernisation du système financier, la simplification des procédures d'exportation et l'amélioration de la qualité de la production.

« Ces réformes ont permis à l'Éthiopie de franchir une étape remarquable, les exportations nationales ayant dépassé les 11,2 milliards de dollars américains au cours de l'exercice 2025/26 », a-t-il déclaré.

Le ministre a également décrit l'Éthiopie comme une économie en pleine transformation.

« Dans le cadre de notre ambitieux programme de réforme économique « Homegrown », nous mettons en oeuvre des réformes structurelles audacieuses dans l'ensemble de notre économie », a déclaré M. Kassahun.

Le ministre a également indiqué que l'Éthiopie ouvrait des secteurs commerciaux clés, libéralisait le marché des changes et modernisait la logistique commerciale afin de rendre le commerce et les exportations plus efficaces, plus rapides et plus compétitifs.

L'adhésion de l'Éthiopie à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) progresse à un rythme soutenu, a-t-il noté.

Il a exprimé la gratitude de l'Éthiopie envers le gouvernement chinois pour son soutien ferme et constant tout au long du processus d'adhésion du pays à l'OMC, en particulier pour la conclusion et la signature fructueuses des négociations bilatérales sur l'accès au marché.

« Alors que nous entrons dans la dernière ligne droite de ce parcours, nous demandons humblement à la Chine de continuer à nous apporter son soutien sans réserve jusqu'à ce que l'Éthiopie prenne la place qui lui revient en tant que membre à part entière de l'OMC », a-t-il déclaré.