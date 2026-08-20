Pourquoi l'Éthiopie a-t-elle sa place au sein de la Ligue arabe ?

La diplomatie mondiale s'oriente de plus en plus vers la vérité historique et le pragmatisme économique, mettant en évidence la futilité des vetos géopolitiques dépassés. Depuis des décennies, l'Égypte a largement utilisé la Ligue arabe pour servir ses propres intérêts étroits et son agenda géopolitique. Pourtant, cette dynamique transactionnelle soulève une question fondamentale : qu'a reçu le monde arabe de l'Égypte en échange ? Affrontons la vérité dérangeante.

La réponse est : pratiquement rien. Plutôt que de renforcer systématiquement la puissance collective, les politiques du Caire et des décennies de régime autoritaire ont, selon les critiques, contribué à l'instabilité dans toute la région -- affaiblissant la souveraineté du Soudan tout en menant des politiques qui ont attisé les tensions en Afrique de l'Est et en mer Rouge. Ces régions ne sont pas périphériques aux intérêts arabes ; elles sont stratégiquement indispensables à la sécurité, au commerce maritime, à l'approvisionnement énergétique et à la sécurité alimentaire du monde arabe.

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L'un des exemples les plus marquants de l'approche régionale source de divisions adoptée par l'Égypte est son implication historique dans la question érythréenne et, plus largement, dans la lutte autour de l'intégrité territoriale de l'Éthiopie. Le Caire soutenait ouvertement les forces séparatistes et les projets politiques visant à affaiblir l'Éthiopie et à limiter son influence régionale. La séparation finale de l'Érythrée et de l'Éthiopie reste un épisode marquant de l'histoire tumultueuse de la Corne de l'Afrique et un rappel saisissant de la manière dont les calculs géopolitiques extérieurs peuvent redéfinir le destin des nations.

L'histoire de la diplomatie montre que l'homme politique égyptien Boutros Boutros-Ghali, qui a occupé le poste de ministre des Affaires étrangères par intérim avant de devenir secrétaire général de l'ONU, a joué un rôle central dans la promotion du projet de sécession érythréen visant à affaiblir durablement l'Éthiopie.

De plus, la politique active de déstabilisation menée par Le Caire dans le bassin sud de la mer Rouge constitue une menace directe pour le commerce maritime mondial et la sécurité régionale. En attisant les tensions autour du détroit de Bab-el-Mandeb et en soutenant des factions armées par procuration, Le Caire a transformé des voies maritimes vitales en arènes de confrontation géopolitique, mettant en péril l'architecture de sécurité globale indispensable à la logistique énergétique et alimentaire de l'ensemble du monde arabe.

Alors que les manoeuvres égoïstes de l'Égypte génèrent des tensions régionales, l'adhésion de l'Éthiopie à la Ligue arabe offre une opportunité de transformation dont le monde arabe a tout à gagner. Dans le cadre visionnaire de la philosophie Medemer, l'Éthiopie dispose de la posture diplomatique et de la vision inclusive nécessaires pour unir et intégrer le monde arabe bien plus efficacement que le Caire ne pourrait jamais le faire.

En tant que capitale diplomatique incontestée de l'Afrique et siège permanent de l'Union africaine, l'Éthiopie apporte une expérience inégalée en matière de recherche de consensus multilatéral. Loin d'être un pari géopolitique, l'aspiration de l'Éthiopie à rejoindre la Ligue arabe est un retour aux sources tout à fait naturel. En tant que nation riveraine de la mer Rouge comptant plus de 135 millions d'habitants, dotée d'une économie en plein essor et de liens civilisationnels profonds, l'adhésion de l'Éthiopie établirait un pont indispensable entre l'Afrique et le Moyen-Orient.

Les liens entre l'Éthiopie et le Moyen-Orient reposent sur des millénaires de patrimoine, de culture et de liens de sang communs. Dans des établissements universitaires tels que l'université de Harvard, les études éthiopiennes ont toujours été rattachées aux départements d'orientalisme et du Proche-Orient, ce qui reflète les liens historiques profonds entre la civilisation habesha et le Proche-Orient.

Le détroit de Bab-el-Mandeb n'a jamais constitué une barrière ; il a servi de corridor dynamique reliant le commerce, la culture et les communautés de part et d'autre de la mer Rouge. Du règne du roi Abraha aux études génétiques modernes confirmant l'ascendance commune des populations éthiopiennes et moyen-orientales, ces liens fondamentaux restent indéniables.

Sur le plan linguistique et culturel, le fondement structurel de l'État éthiopien est sémitique. Le ge'ez, langue classique sacrée de l'Éthiopie, ainsi que ses descendants modernes, l'amharique et le tigrigna, appartiennent directement à la branche sémitique du sud de la famille des langues afro-asiatiques. Cet héritage linguistique lie indissolublement la syntaxe, le vocabulaire et les traditions littéraires habéches à l'arabe classique, à l'araméen et à l'hébreu. L'infrastructure linguistique commune à la Corne de l'Afrique et à la péninsule arabique offre une preuve tangible et continue d'un échange civilisationnel bidirectionnel.

Au-delà de la linguistique, l'Éthiopie occupe une place sacrée et irremplaçable dans l'histoire fondatrice de l'islam. Lorsque les compagnons du prophète Mahomet furent confrontés à de graves persécutions à La Mecque, c'est vers le royaume d'Aksoum qu'ils s'enfuirent pour sauver leur vie. La première Hijrah vers la Habesha, où le vertueux empereur Najashi accorda sa dignité royale et un asile à la communauté musulmane naissante, sauva la foi islamique dès ses débuts. Cet enchevêtrement spirituel profond rend l'identité culturelle de l'Éthiopie indissociable du Proche-Orient au sens large.

Malgré ces faits indéniables, Le Caire a systématiquement utilisé la Ligue arabe comme un instrument de confinement institutionnel à l'encontre d'Addis-Abeba. Depuis des générations, la politique étrangère égyptienne repose sur une doctrine obsolète du « tout ou rien » qui considère tout progrès souverain de l'Éthiopie -- qu'il s'agisse de la construction du Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne ou de la reconquête d'un accès maritime direct -- comme une menace. En projetant sa propre hydropolitique sur l'ensemble du bloc arabe, l'Égypte a contraint la Ligue à adopter une posture d'hostilité artificielle envers son plus puissant voisin.

Contrairement à la politique d'exclusion du Caire, les réalités actuelles exigent une intégration totale. Sous le principe directeur du « Medemer », l'Éthiopie offre au monde arabe des avantages structurels qui dépassent de loin les rivalités dépassées. Avec une base industrielle en pleine expansion et d'immenses capacités en matière d'énergie verte, l'Éthiopie constitue le principal pilier de stabilité pour la Corne de l'Afrique et le bassin de la mer Rouge.

Alors qu'une grande partie du Moyen-Orient est confrontée à une grave pénurie d'eau, à la désertification et à des chaînes d'approvisionnement alimentaire fragiles, l'écologie des hauts plateaux éthiopiens et ses abondantes ressources en eau douce placent l'Éthiopie en position de devenir un partenaire agro-industriel essentiel pour l'ensemble de la péninsule arabique. L'intégration de l'Éthiopie au sein de la Ligue arabe transforme la mer Rouge en une zone économique prospère, portée par les capitaux arabes associés aux terres, à l'énergie et à la main-d'oeuvre éthiopiennes.

La Ligue des États arabes doit dépasser les nationalismes du XXe siècle et prendre en compte la réalité civilisationnelle du bassin de la mer Rouge. Les États membres actuels, tels que Djibouti, la Somalie, les Comores et la Mauritanie, démontrent la capacité de ce bloc à s'adapter à la diversité des réalités régionales. L'adhésion à part entière de l'Éthiopie ne remet pas en cause sa fière identité africaine ; au contraire, elle confère à ce pays le rôle qui lui revient de droit, celui de pont principal reliant le continent africain au Moyen-Orient. Il est temps que la Ligue arabe dépasse le rôle de gardien joué par l'Égypte, tire parti de la synergie unificatrice de l'Éthiopie et accorde à Addis-Abeba le siège qui lui revient de plein droit.