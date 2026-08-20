Addis Ababa — Le ministère des Affaires étrangères a organisé une consultation stratégique les 17 et 18 août afin d'appuyer l'élaboration de son document annuel d'analyse des tendances pour l'exercice budgétaire éthiopien 2019. Placée sous le thème « L'Éthiopie et les tendances géopolitiques et géoéconomiques interconnectées », cette consultation a réuni plusieurs acteurs clés pour évaluer les évolutions qui façonnent l'environnement national, régional, continental et mondial de l'Éthiopie.

Des universitaires et des chercheurs de l'Université d'Addis-Abeba, de groupes de réflexion et d'institutions de recherche nationales et internationales ont participé à la consultation stratégique qui s'est tenue le 18 août 2026.

Lors de l'ouverture de cette consultation, le ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Hadera Abara, a déclaré que l'analyse des tendances revêtait une importance particulière compte tenu de l'évolution rapide et imprévisible des contextes géopolitiques et géoéconomiques régionaux et mondiaux. Il a insisté sur la nécessité d'appréhender ces évolutions interdépendantes de manière proactive et scientifique afin d'élaborer des réponses politiques appropriées.

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L'ambassadeur Hadera a également souligné l'engagement de l'Éthiopie à poursuivre sa contribution à la paix et à la sécurité en tant que membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, ainsi que ses efforts pour promouvoir l'initiative « Héritage vert » à l'échelle continentale et soutenir le processus de réforme institutionnelle de l'Union africaine.

Il a décrit l'environnement régional, continental et mondial actuel comme complexe, dynamique et interconnecté, soulignant que les consultations stratégiques de cette nature constituent une plateforme essentielle permettant aux universitaires et aux experts d'échanger des idées et de contribuer à l'élaboration d'une stratégie globale.

La session de stratégie du 17 août 2026 a réuni des représentants du ministère des Finances, du ministère du Commerce et de l'Intégration régionale, du ministère du Tourisme, du ministère du Travail et des Compétences, de la Commission éthiopienne des investissements et d'Ethiopian Investment Holdings.

En ouvrant la session, Zerubabel Getachew, directeur général de la Salle de crise, a souligné que l'analyse annuelle, multisectorielle et participative des tendances permet à l'Éthiopie de mieux élaborer des stratégies pour la mise en oeuvre efficace de sa politique étrangère et de promouvoir ses intérêts géoéconomiques et géopolitiques.

Il a également noté que cette analyse aide le pays à rester proactif et vigilant pour identifier et exploiter les opportunités émergentes, tout en relevant les défis d'un environnement international en constante évolution.

La consultation a donné lieu à des présentations et des discussions sur les tendances financières et d'investissement, le commerce extérieur, le tourisme, l'emploi à l'étranger, les tendances géopolitiques dans la Corne de l'Afrique, la mer Rouge et le Moyen-Orient, les grandes tendances géopolitiques africaines et leur institutionnalisation, y compris l'évolution de la situation en matière de paix et de sécurité dans le monde.