Ethiopie: Le fondateur de l'ancien TPLF exhorte les dirigeants illégitimes du TPLF à se rendre au gouvernement fédéral

Addis Ababa — Le fondateur de l'ancien Front populaire de libération du Tigré (TPLF), Aregawi Berhe, a déclaré que la seule option qui restait aux dirigeants du TPLF illégal était de se rendre au gouvernement fédéral avant qu'il ne soit trop tard.

Le fondateur du TPLF, aujourd'hui dissous, Aregawi Berhe, a déclaré à l'ENA que l'Éthiopie est une nation forte qui a toujours su surmonter avec succès tous les défis auxquels elle a été confrontée.

À cet égard, il a souligné que les tentatives passées du TPLF illégal visant à déstabiliser l'Éthiopie en tant que mandataire de puissances étrangères ont complètement échoué.

Il a en outre expliqué que ses efforts actuels pour poursuivre ce programme destructeur similaire échoueront également complètement et ne mèneront nulle part.

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Qualifiant la Shaebia de « morceau de bois sec », Aregawi a fait remarquer que le régime tente désormais d'exploiter la jeunesse du Tigré à des fins malveillantes après avoir détruit la jeunesse érythréenne dans le pays.

Il a averti que l'attachement désespéré du TPLF illégal à ce groupe épuisé ne mènera qu'à sa destruction totale.

C'est pourquoi M. Aregawi a conseillé aux dirigeants de ce groupe illégal de renoncer à leurs actes destructeurs et de se rendre au gouvernement fédéral.

Il a souligné que le gouvernement fédéral n'avait cessé de tendre la main en faveur de la paix, et que de nombreux combattants y avaient répondu favorablement et avaient retrouvé une vie paisible.

Le fondateur a insisté sur le fait que, à l'instar des autres combattants, les dirigeants du TPLF, groupe illégal, devaient eux aussi tirer parti des offres de paix et saisir cette opportunité.

« Lorsqu'ils choisiront la voie de la paix, nous jouerons notre rôle pour veiller à ce que le gouvernement fédéral accueille les dirigeants du groupe comme il l'a fait pour les autres combattants », a déclaré Aregawi.