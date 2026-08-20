Soudan: Le président du Conseil de souveraineté rencontre une délégation de l'Union générale des Nouba

Le président du Conseil de souveraineté et commandant en chef des Forces armées, le lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan, a rencontré aujourd'hui une délégation de l'Union générale des Nouba, conduite par le professeur Mohamed Abu Anja Abu Ras.

La délégation a transmis les félicitations de l'Union au président du Conseil de souveraineté à l'occasion du 72e anniversaire de la Journée des Forces armées, et a présenté ses condoléances aux familles des martyrs, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés et a exprimé l'espoir du retour sain et sauf des disparus.

Le chef de la délégation a réaffirmé le soutien de l'Union aux Forces armées dans leur lutte pour la dignité, et a présenté le projet de conférence fondatrice de l'Union, ainsi que plusieurs programmes et initiatives communautaires visant à renforcer la communication avec diverses entités et groupes soudanais, à consolider l'unité nationale, à lutter contre les discours de haine et à soutenir les efforts de paix.

Abou Anja a souligné la participation de l'Union au dialogue soudano-soudanais et son engagement à contribuer au renforcement de la sécurité et de la stabilité dans les États du Kordofan et à soutenir l'unité nationale.