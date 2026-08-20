Soudan: Le président du Conseil de souveraineté rencontre une délégation de l'Union générale des Nouba

19 Août 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le président du Conseil de souveraineté et commandant en chef des Forces armées, le lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan, a rencontré aujourd'hui une délégation de l'Union générale des Nouba, conduite par le professeur Mohamed Abu Anja Abu Ras.

La délégation a transmis les félicitations de l'Union au président du Conseil de souveraineté à l'occasion du 72e anniversaire de la Journée des Forces armées, et a présenté ses condoléances aux familles des martyrs, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés et a exprimé l'espoir du retour sain et sauf des disparus.

Le chef de la délégation a réaffirmé le soutien de l'Union aux Forces armées dans leur lutte pour la dignité, et a présenté le projet de conférence fondatrice de l'Union, ainsi que plusieurs programmes et initiatives communautaires visant à renforcer la communication avec diverses entités et groupes soudanais, à consolider l'unité nationale, à lutter contre les discours de haine et à soutenir les efforts de paix.

Abou Anja a souligné la participation de l'Union au dialogue soudano-soudanais et son engagement à contribuer au renforcement de la sécurité et de la stabilité dans les États du Kordofan et à soutenir l'unité nationale.

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