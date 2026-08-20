Sénégal: Campusen - 59 371 dossiers enregistrés en deux jours

Ouverte le 17 août dernier pour les demandes d'admission et de pré-inscription dans les universités publiques et les Instituts supérieurs d'enseignement professionnel (Isep), la plateforme électronique, Campusen, a déjà enregistré un nombre important de candidats. A la date d'hier, 59 371 ont déjà effectué leur enrôlement ; soit 61,43% de l'effectif global des bacheliers selon le Pr Ousmane Thiaré, directeur général de la Cyber-Infrastructure nationale pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation (Cineri) au ministère de l'Enseignement supérieur.

En deux jours de fonctionnement, a-t-il précisé, seuls 37 282 étudiants n'ont pas encore satisfait à cette obligation administrative pour pouvoir prétendre à une validation des dossiers d'admission pour le choix des filières. « On a eu un grand nombre de bacheliers cette année et à la date d'hier sur 96 653 admis, 37 282 n'ont pas encore ouvert un compte sur la plateforme Campusen », a révélé le Pr Ousmane Thiaré, dans un entretien avec la presse, rappelant qu'il y a « une grande différence entre ouvrir un compte et valider un dossier ».

Selon le directeur général de la Cyber-Infrastructure nationale pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, « les nouveaux bacheliers doivent savoir qu'on peut ouvrir un compte et faire après le travail de validation des filières un peu plus tard ». Il a saisi l'occasion pour rappeler que les opérations d'enrôlement se poursuivre jusqu'au 13 septembre prochain, dernier délai fixé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. « Les bacheliers ont un plus de trois semaines pour procéder à la validation de leurs dossiers d'orientation et attendre les affectations », a indiqué le Pr Thiaré.

Pour la session 2025, sur un total de 77 388 bacheliers recensés au Sénégal, 74 476 ont été effectivement enrôlés sur la plateforme Campusen ; soit un taux de 96,2 %.

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