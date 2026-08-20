Sénégal: Coopération décentralisée - Dakar et Jakarta jettent les bases d'un jumelage

L'ambassadeur de la République d'Indonésie au Sénégal, Ardian Wicaksono, a été reçu, mardi 18 août 2026, par le maire de Dakar, Abass Fall. Selon un communiqué de la Ville de Dakar, l'audience qui s'est déroulée à l'hôtel de Ville a été « empreinte de fraternité et de cordialité ». D'après la même source, elle aura permis aux deux autorités de « jeter les bases d'une future et fructueuse collaboration ».

« C'est dans cette optique que le principe de jumeler les deux villes, Dakar et Jakarta, a été retenu. Mieux encore, M. Abass Fall et M. Ardian Wicaksono comptent travailler dans les domaines de la culture, de l'artisanat, de l'éducation, du sport, de l'environnement », ajoute le document.

Face à Abass Fall, l'ambassadeur de l'Indonésie a indiqué que son pays va marquer de son emprunte les Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 qui se tiendront en octobre et novembre prochains. Ardian Wicaksono a informé que la République d'Indonésie va participer au village asiatique qui qui sera inclus dans le programme de célébration que compte développer la Ville de Dakar. « Aussi pour mieux asseoir ces axes de coopération, les deux autorités ont convenu de travailler en commission, sous la direction de l'Adjointe au Maire en charge de la Coopération, Khady Niang Sylla », conclut la même source.