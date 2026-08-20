Congo-Kinshasa: Kwilu - La société civile dénonce des prélèvements sur les salaires des enseignants et fonctionnaires

La nouvelle société civile du Kwilu s'insurge contre des prélèvements opérés sur les salaires des enseignants et des fonctionnaires de l'État par une banque commerciale locale.

Son président, Brunel Ndombe, affirme que cette pratique plonge de nombreux agents publics dans l'inquiétude et exige des explications sur l'origine et la légalité de ces retenues.

« Nous, la nouvelle société civile congolaise, exigeons des explications immédiates sur l'origine de ces prélèvements, leur fondement juridique et leur destination, parce qu'ils constituent une violation des droits économiques », a déclaré Brunel Ndombe.

Selon lui, les agents concernés se retrouvent dans une situation difficile et ne savent plus à quel interlocuteur s'adresser pour obtenir des réponses. L'organisation appelle les autorités provinciales et nationales, ainsi que les responsables de la banque impliquée, à examiner rapidement cette situation et à apporter des éclaircissements afin de préserver les revenus des fonctionnaires.