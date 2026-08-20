Congo-Kinshasa: Dégradation persistante des services téléphoniques

19 Août 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Depuis plusieurs mois, voire quelques années, les services téléphoniques des opérateurs privés en République démocratique du Congo connaissent une dégradation inquiétante.

Dans plusieurs provinces du pays pourtant couvertes par les réseaux, les appels passent difficilement, voire pas du tout.

Même à Kinshasa, où se concentrent tous les opérateurs, les abonnés constatent régulièrement des absences de réseau ou d'internet, ainsi qu'une consommation jugée trop rapide des crédits d'appels et de données. À cela s'ajoute la cherté des forfaits, régulièrement dénoncée par les usagers, sans explication claire des compagnies concernées.

À Kayuyu, dans la province du Maniema, la population a signalé en début de semaine l'absence du réseau Vodacom pendant un mois. Le chef du secteur de Wakabango 2 a dénoncé les conséquences néfastes de cette coupure, invitant l'opérateur à rétablir urgemment son réseau afin de garantir aux habitants l'accès aux services pour lesquels ils paient.

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Cette situation alimente un sentiment de frustration croissant parmi les abonnés, qui demandent aux autorités de régulation de contraindre les opérateurs à améliorer la qualité de leurs services et à justifier les coûts élevés imposés aux consommateurs.

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