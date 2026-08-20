Gabon: Les femmes de Nzenzelé valorisent leur engagement agricole sous l'impulsion de Zita Oligui Nguema

19 Août 2026
Gabonews (Libreville)
Par MT

À l'initiative de Madame Zita Oligui Nguema, Première Dame du Gabon, une grande foire agricole 100% féminine a ouvert ses portes ce dimanche à Nzenzelé. Objectif : valoriser le travail des coopératives féminines, booster l'agriculture locale et donner aux femmes les moyens de transformer leur passion en opportunité économique. Entre stands de produits locaux, échanges et démonstrations, la journée a mis en lumière le rôle clé des femmes dans le développement rural.

La cérémonie a été ouverte officiellement par le Sous-préfet, Justin Mamidi Moukongou. Au programme : défilé à l'occasion de la Fête de l'Indépendance, coupure de ruban, visite des stands et remise des prix.

Au total, 32 femmes issues de dix villages ont pris part à l'événement. Elles ont présenté leurs productions et leur savoir-faire à travers plusieurs stands.

En reconnaissance de leur engagement, Madame Zita Oligui Nguema, Première Dame du Gabon, a remis des kits agricoles et des récompenses financières aux coopératives les plus méritantes.

Par ce geste, la Première Dame réaffirme son engagement pour l'autonomisation économique des femmes et la valorisation de leur contribution au développement agricole.

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