Algérie: Accélérer la réalisation des projets stratégiques dans les domaines ferroviaire, routier et infrastructurel

Alger — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, a donné, mercredi, des instructions pour accélérer le rythme de réalisation de nombre de projets stratégiques relevant du secteur, notamment dans les domaines ferroviaire, routier, autoroutier et des infrastructures aéroportuaires et portuaires, tout en insistant sur le respect des délais et des normes techniques en vigueur.

Ces instructions ont été données lors d'une réunion de travail tenue au siège de son département ministériel, en présence des cadres centraux et de cadres du secteur, consacrée à l'examen et au suivi de plusieurs dossiers importants et stratégiques, ainsi qu'à l'évaluation de l'état d'avancement des projets et programmes tracés, indique un communiqué du ministère.

Concernant le programme national ferroviaire, le ministre a donné des instructions pour le parachèvement de toutes les dispositions nécessaires au lancement des travaux du tronçon Laghouat-Ghardaïa-El Meniaa et le renforcement du suivi des projets en cours de réalisation.

Il a également insisté sur le renforcement de la coordination et du suivi sur le terrain des différents projets ferroviaires et l'accélération de leur réalisation, tout en veillant au respect des délais et des normes techniques en vigueur.

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S'agissant du développement et de l'entretien du réseau routier et autoroutier, le ministre a appelé à accélérer la réalisation des projets de développement, d'élargissement et d'entretien du réseau, en accordant la priorité aux tronçons classés comme points noirs et aux grands axes reliant le Nord au Sud, notamment les RN 1, 3 et 6.

Il a, en outre, préconisé de renforcer le suivi sur le terrain afin d'améliorer la fonctionnalité du réseau routier et de renforcer la sécurité des usagers.

Concernant le programme complémentaire de développement des wilayas de Djelfa et de Tissemsilt, M. Djellaoui a donné des instructions pour imprimer une forte impulsion aux projets inscrits dans ce programme et accélérer leur réalisation, tout en assurant un suivi périodique rigoureux de l'état d'avancement des travaux, en renforçant la coordination entre les différents services concernés.

Il a également insisté sur la nécessité d'accélérer la réalisation des projets visant à désengorger la capitale, notamment les projets prioritaires à même d'améliorer la fluidité du trafic et de faciliter les déplacements des citoyens, appelant à renforcer le suivi des chantiers et à mettre en service les projets dans les délais impartis.

Concernant les infrastructures aéroportuaires et portuaires, le ministre a insisté sur la nécessité de renforcer le suivi des projets en cours de réalisation ou en phase de lancement, et d'accélérer le rythme des travaux, dans le respect du calendrier, des normes techniques ainsi que des exigences de qualité et de sécurité, tout en poursuivant le développement des capacités de ces infrastructures et l'amélioration de leurs performances.

En matière de numérisation et d'assainissement du portefeuille d'investissement, le ministre a donné des instructions pour accélérer l'achèvement de l'opération d'assainissement du portefeuille d'investissement relevant des directions des travaux publics des wilayas, parallèlement à la poursuite de la numérisation des mécanismes de gestion et de suivi et à la mise à jour des données relatives aux différents projets et programmes.

Il a aussi appelé à renforcer l'utilisation des outils et plateformes numériques dans le suivi des projets et des investissements et à développer les mécanismes de contrôle et d'échange instantané d'informations entre les différents services, en vue d'améliorer la performance administrative, d'accroître l'efficacité de la gestion et de soutenir la prise de décision.

Au terme de la réunion, l'accent a été mis sur la nécessité de poursuivre le suivi périodique et rigoureux des différents projets et programmes, notamment les projets prioritaires et stratégiques, tout en accélérant le rythme de réalisation et en respectant les délais impartis, les normes techniques et les exigences de qualité, parallèlement à la poursuite du processus de numérisation et à la modernisation des mécanismes de gestion et de suivi, de manière à garantir la concrétisation effective des programmes sectoriels et la réalisation des objectifs de développement escomptés.