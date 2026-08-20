Algérie: Grand Prix Assia-Djebar du roman - La longue liste de l'édition 2026 dévoilée

Alger — La longue liste des romans retenus pour la 8e édition du Grand Prix Assia-Djebar du roman (2026) a été dévoilée, mercredi à Alger, comprenant 26 oeuvres romanesques en langues arabe, amazighe et française.

Animant une conférence de presse au siège de l'Entreprise nationale de communication, d'édition et de publicité (Anep), le président du jury, Miloud Hakim, a indiqué que cette édition a enregistré 155 candidatures, dont 79 romans en langue arabe, 13 en tamazight et 63 en langue française, représentant au total 53 maisons d'édition algériennes.

Le jury a établi trois longues listes, selon les langues. La longue liste des romans en langue arabe comprend 10 oeuvres, celle des romans en langue amazighe 6 oeuvres, tandis que 10 romans ont été retenus dans la longue liste des oeuvres en langue française.

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Le jury de cette édition est composé de dix membres : le poète-traducteur Hakim Miloud (président), le sociologue Mustapha Madi, le spécialiste en littérature populaire Hamid Bouhabib, l'écrivaine Maïssa Bey, le président de l'Académie algérienne de la langue arabe Cherif Meribai, l'écrivaine Meriem Guemache, la romancière Leïla Hamoutène, le poète Ahcene Mariche, le chercheur en langue amazighe Koussaïla Alik et le poète-traducteur Idir Belali.

Le Grand Prix Assia-Djebar du roman en langue arabe, dans sa septième édition, a été attribué à Inam Bioud pour "Houaria" (Mim Editions). En tamazight, c'est Hachemi Kerach qui a été primé pour son roman "1954, Thalalith n Ussirem" (Tira Editions), tandis que le prix du roman en langue française a été décerné à Abdelaziz Otmani pour "Sin, la lune en miettes" (Casbah Editions).

Créé en 2015, le Grand Prix Assia-Djebar, du nom de la romancière et académicienne algérienne Assia Djebar (1936- 2015), récompense les meilleures oeuvres de fiction. Il vise à promouvoir la littérature algérienne et à lui donner une audience internationale.