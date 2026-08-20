Algérie: La BADR lance un crédit pour financer l'acquisition de nouveaux bus de transport de voyageurs

Alger — La Banque de l'Agriculture et du Développement rural (BADR) a annoncé, mercredi, le lancement d'un nouveau produit destiné aux transporteurs pour financer le renouvellement du parc de transport public de voyageurs, avec une prise en charge pouvant atteindre 90 % du coût d'acquisition du bus, dans le cadre de l'accompagnement des efforts des pouvoirs publics au titre du programme de retrait des bus âgés de plus de 25 ans.

La banque propose aux transporteurs privés, personnes physiques ou morales, un financement pouvant atteindre 90 % du coût d'acquisition du bus, toutes taxes comprises, avec une contribution personnelle du bénéficiaire à hauteur de 10 % du prix d'acquisition, en plus d'une subvention de l'Etat de 20 %, précise la même source.

Ce financement est disponible aussi bien dans le cadre du financement classique que de la finance islamique, via la formule de la Mourabaha, avec une durée de remboursement de 10 ans et un délai de grâce de 6 mois.

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Cette nouvelle formule intervient "dans le cadre de la politique de la banque visant à accompagner les opérateurs économiques et les professionnels dans les différents secteurs et à leur fournir des solutions de financement adaptées à leurs besoins, contribuant ainsi au soutien des programmes de renouvellement des moyens de production et de transport et au renforcement de l'activité économique nationale", ajoute le communiqué.

Selon la banque publique, ce produit financier vise également à répondre "aux exigences de modernisation des moyens de transport et d'amélioration de la qualité du service. Il est destiné aux transporteurs privés de voyageurs souhaitant acquérir de nouveaux bus en remplacement des anciens, conformément aux conditions d'éligibilité et aux normes techniques et réglementaires définies dans le cadre de ce produit.

La BADR a, par ailleurs, réaffirmé son engagement à "accompagner les programmes et initiatives publics à dimension économique et sociale, en mobilisant ses capacités de financement et en proposant des solutions bancaires diversifiées répondant aux besoins des opérateurs, dans le respect des conditions d'éligibilité et des réglementations en vigueur".