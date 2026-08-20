Algérie: La FAF annonce le troisième module à Tlemcen

Alger — Le département de la formation de la Direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne de football (FAF) organisera, du 31 août au 4 septembre 2026, le troisième module de la formation pour l'obtention de la licence CAF A, au profit des candidats des groupes 1 et 3 inscrits sur la plateforme de la Confédération africaine de football (CAF) et confirmés par le système CMS en 2026.

La formation se déroulera au Centre technique régional de Tlemcen, a indiqué la FAF dans un communiqué publié sur son site officiel.

Les candidats concernés sont appelés à s'acquitter de frais de participation fixés à 70.000 DA, à verser sur le compte de la FAF auprès de la Banque extérieure d'Algérie (BEA), agence de Dely Brahim, ajoute le communiqué.

Le bordereau de versement doit être transmis avant le 28 août à l'adresse électronique dédiée de la DTN, informe l'instance fédérale.

La FAF précise que les candidats devront obligatoirement présenter l'original du bordereau de versement à leur arrivée au stage. Aucune inscription ne sera validée en l'absence de ce document, souligne la même source.