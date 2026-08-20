Algérie: La demande d'électricité enregistre un nouveau pic record de 21.828 MW

Alger — La demande nationale d'électricité a enregistré, mercredi, un nouveau pic record de 21.828 MW, dans un contexte marqué par la poursuite de la vague de chaleur accompagnée d'un taux d'humidité élevé dans plusieurs wilayas du pays, a indiqué un communiqué du ministère de l'Energie et des Energies renouvelables.

Ce pic a été enregistré par Sonelgaz, à travers sa filiale Sonelgaz-Transport électricité et opérateur système (STOS) à 14h30, a précisé le communiqué, soulignant qu'il s'agit du cinquième pic record de la demande d'électricité enregistré cet été.

Ce nouveau pic reflète une hausse de 1.200 MW par rapport au pic record enregistré en 2025 (20.628 MW).

Il dépasse de 101 MW le pic enregistré mardi, de 450 MW celui enregistré le 13 juillet et de 652 MW celui du 12 juillet.

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Ces records de consommation d'électricité sont enregistrés dans un contexte marqué par la mobilisation totale des équipes des systèmes de contrôle au niveau des différentes filiales du groupe, notamment celles chargées du transport, de la distribution et de la production d'électricité, ainsi que du gestionnaire du réseau électrique, a souligné le ministère, évoquant également la forte mobilisation des équipes d'intervention sur le terrain pour faire face à toute urgence et garantir la continuité du service.

Cette mobilisation reflète le professionnalisme et la disponibilité opérationnelle des équipes du groupe Sonelgaz, l'efficacité du plan d'action tracé pour la saison estivale 2026, et l'importance des grands investissements réalisés par le secteur en vue de garantir la qualité et la continuité du service public de l'électricité face à la hausse record de la demande durant les vagues de chaleur, conclut le communiqué.