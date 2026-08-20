Algérie: Assad souligne l'engagement du HCA dans la préservation de la mémoire nationale

Bejaia — Le Haut-commissariat à l'Amazighité (HCA) entend renforcer son implication, en coordination avec les différents secteurs concernés, dans la préservation et la valorisation de la mémoire nationale, a indiqué, mercredi à Bejaia, son secrétaire général, Si El-Hachemi Assad.

Dans une déclaration à l'APS en marge des travaux de la deuxième journée du colloque international sur le Congrès de la Soummam, tenu dans la wilaya de Bejaia sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, M. Assad a souligné que "le HCA a tracé une feuille de route, et c'est aussi un engagement, de s'investir davantage, avec la collaboration des secteurs concernés, dans la préservation de la mémoire nationale".

Il a ajouté que cet engagement pris avec le ministère des moudjahidine et des ayants-droits, consistait à prendre en charge "cette nécessité d'inscrire la culture de la résistance dans les laboratoires de recherche spécialisés dans le domaine de l'histoire et de la mémoire".

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Le secrétaire général du HCA, a fait savoir que le colloque international commémoratif du 70e anniversaire du Congrès de la Soummam, a démontré que le travail en partenariat avec d'autres parties, à l'instar du ministère des moudjahidine et des ayants droits, la direction générale des archives nationales et le comité national de l'histoire et la mémoire, était "possible" et "permet de mieux faire".

Par ailleurs, M. Assad a indiqué que la clôture de ce colloque international est prévue le 21 août au Musée national de moudjahid à Alger, à l'occasion de laquelle seront présentées les résolutions issues des travaux. Il a également ajouté que les actes (interventions, communications et débats) du colloque seront édités.

Le colloque international intitulé "La culture de la résistance entre histoire, mémoire et imaginaire", est organisé à Bejaïa, à l'occasion de la Journée nationale du Moudjahid, commémorant le double anniversaire des attaques du nord Constantinois et de la tenue du congrès de la Soummam (20 août 1955-1956).

Le coup d'envoi du colloque a été donné, hier, mardi, par le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droits, Abdelmalek Tacherift, au pôle universitaire Aboudaou de l'université Abderrahmane-Mira, en présence du conseiller du président de la République chargé des affaires politiques et des relations avec la jeunesse, la société civile et les partis politiques, Mustapha Sayedj, de M. Assad, du président de l'Autorité nationale de protection des données à caractère personnel, Samir Bourhil, ainsi que de représentants de plusieurs secteurs, des autorités locales et des membres du corps diplomatique accrédité en Algérie de pays frères et amis.