Sénégal: Transfert - Bamba Dieng annoncé à la Lazio pour sa visite médicale

Dakar — L'attaquant international sénégalais Bamba Dieng doit passer, jeudi, sa visite médicale à la Lazio Rome, en prélude à une possible arrivée libre, selon le journaliste italien spécialisé dans le mercato, Fabrizio Romano.

Âgé de 26 ans, l'attaquant sénégalais aurait déjà trouvé un accord avec le club italien sur les modalités de son arrivée. La piste de l'Argentin Mauro Icardi ne devrait finalement pas aboutir, ouvrant la voie à l'arrivée de Dieng à Rome.

La Lazio cherche ainsi à renforcer son secteur offensif avec le recrutement du Sénégalais, qui pourrait rejoindre le club italien sans indemnité de transfert.

L'attaquant international sénégalais Bamba Dieng avait annoncé sur son compte Instagram, à la mi-mai 2026, son départ du FC Lorient, après trois saisons passées au sein du club français, exprimant sa « gratitude » envers les dirigeants, le staff technique, ses coéquipiers et les supporters.

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Bamba Dieng a inscrit, la saison passée, 10 buts en 22 matchs.

Le rendement offensif du champion d'Afrique 2021 avait convaincu le sélectionneur national de l'époque, Pape Thiaw, de lui offrir une nouvelle chance en équipe A, après presque deux ans d'absence.

Né le 23 mars 2000 à Pikine, dans la grande banlieue dakaroise, Bamba Dieng a débuté sa carrière professionnelle au Diambars FC avant de s'expatrier en Europe.

En 2020, il rejoint l'Olympique de Marseille, où il inscrit 11 buts en 54 apparitions, puis s'engage avec le FC Lorient le 28 janvier 2023.

En août 2024, il est prêté à Angers SCO pour la saison 2024-2025, lors de laquelle il inscrit trois buts en 18 matchs, avant de revenir à Lorient pour la saison 2025-2026, avec l'ambition de s'imposer comme un élément offensif déterminant des Merlus.

Bamba Dieng compte déjà 24 sélections et 2 buts avec les Lions. Son retour en équipe nationale devrait lui permettre de relancer durablement une carrière qui semble désormais sur la bonne voie.